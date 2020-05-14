52-летний Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Вместе с ним в больнице находится его 45-летняя супруга Татьяна Навка. Сначала пара получала домашнее лечение, наблюдая за состоянием, но когда температура начала расти, решили обратиться к медикам.

"Подтвержден COVID-19. Вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи", - написала известная фигуристка Татьяна Навка у себя в Instagrаm и выложила черно-белое фото с супругом.

"У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идеет хорошо! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами). Вот, на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!"- рассказала она о состоянии супруга.

Сам Песков в интервью газете "КоммерсантЪ" сообщил, что сделал не один тест на наличии вируса: "Пришел один из тестов с положительным результатом. На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая перейти на режим самоизоляции и работать из дома".

Дмитрий Песков болен коронавирусом, фото: kremlin.ru

По словам пресс-секретаря президента России, первое время симптомы практически не проявляли себя, а потом температура начала подниматься выше 37: "И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… 37,8 - ночью… В этой болезни главное - не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава Богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует."

С Владимиром Путиным его пресс-секретарь давно не видится в очном формате. Больше месяца точно. Все переговоры теперь проходят дистанционно. "Работа по-другому устроена. Но это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом. Современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например, на совещаниях Совета безопасности", - подчеркнул Песков.

На вопрос журналистов обсуждал ли Песков тактику лечения с премьер-министром Михаилом Мишустиным, у которого тоже диагностирован коронавирус, он ответил, что они действительно общались: "Да, мы перезванивались, говорили об этом. Но у него, слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии".

Продолжает борьбу с коронавирусом и 33-летняя Мария Ивакова, российская актриса и телеведущая (шоу "Орел и Решка. Шопинг"). По словам девушки, ей повезло - ведь она переносит опасный вирус в легкой форме. У нее нет температуры и кашля. Кроме того, Ивакова не испытывает проблем с дыхательной системой. Она предпочитает не паниковать и заботится о собственном иммунитете.

Мария Ивакова, фото: instagram.com

"Чувствую себя хорошо, временами бывает слабость и я ухожу спать (иногда сон достигает по 14 часов в сутки). Обоняние возвращается сразу после сна, а потом опять пропадает. В целом, все это напоминает вялотекущий грипп", - поделилась артистка со своими подписчиками в социальных сетях.

Мария отмечает, что четко следует всем предписаниям врачей. Поэтому ей пришлось убрать из рациона сахар - по мнению медиков, он лишь способствует выживанию вируса. Также Ивакова принимает магний, цинк, витамины D и С.

Выявили COVID-19 у 42-летнего актера Петра Красилова (сериалы "Не родись красивой" и "Бедная Настя"). У мужчины ухудшилось самочувствие. Скорая его доставила в больницу, где выяснилось, что артист болен коронавирусом. Тест показал положительный результат.

Петр Красилов, фото: instagram.com

Красилову провели компьютерную томографию и другие исследования. В настоящее время он самоизолировался дома.

Как писала уже "Страна", актриса Дженнифер Энистон написала послание коронавирусу, которое набрало 6 миллионов лайков.