Вчера ближе к ночи на официальном аккаунте Юлии Тимошенко в социальной сети Facebook поменяли аватарку (картинку пользователя). На новой фотографии лидер "Батькивщины" выглядит потрясающе: пухлые губы, ровный тон лица, ни единой морщины и седой волосинки.

Этот снимок Юлии Владимировны меньше чем за сутки набрал 11 000 лайков и 740 комментариев. Многие отметили, что политик в отличной форме и с каждым годом только хорошеет, а кто-то возмутился, мол, все это "лютый фотошоп".

Действительно, дважды бабушку немного улучшили с помощью фильтров для фото, подчеркнув ее естественную красоту.

Сегодня фотокорреспонденты "Страны" встретили Юлию Владимировну возле здания парламента. Тимошенко приехала заранее, около 9:15 утра, в то время как заседание было назначено на 10:00. Она в хорошем настроении быстро прошмыгнула в двери Верховной Рады.

В тех же очках, с такой же прической и цветом губной помады, как на вчерашней аватарке.

Юлия Тимошенко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В жизни, конечно, у нее не такие пухлые губы и не такой насыщенный цвет волос, но, как известно, для основной фотографии профиля всегда выбирают наилучший снимок и не грех его отфильтровать. Любая девушка согласится с этим.

Известно, что Тимошенко не брезгует косметологическими процедурами, но и не перебарщивает. Экспериментирует Леди Ю со стилем и прическами - уже очень давно она не появлялась на публике со своей знаменитой косой, все больше носит хвост или распущенные волосы.

Октябрь 2017 года, Юлия Тимошенко с заплетенной косой, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как мы уже писали, над внешностью нардепа трудится не один первоклассный специалист.

"Я думаю, что Юлия Владимировна точно делала себе мезотерапию волос. Это инъекционная косметологическая процедура, когда с помощью шприца вводится непосредственно в кожу головывитаминный коктейль, необходимый для роста и жизненной силы. Один сеанс мезотерапии включает в себя, в среднем, 200 уколов, - рассказывала "Стране" косметолог Юлия Белоус. - Над Тимошенко, надо сказать, работают очень хорошие специалисты. Нет перебора с косметологическими и хирургическими процедурами. Если сравнивать ее фотографии за разное время, то на них отчетливо видно, что где-то мимические морщины на лице присутствуют, а спустя какое-то время они исчезают. Скорее всего, это происходит за счет введения ботокса – ботулоксина типа А".

Май 2018 года. Тимошенко изменила прическу с косы на хвост, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Также, по словам нашей собеседницы, на лице Юлии Владимировны видна и работа пластического хирурга – вероятнее всего, Тимошенко делала круговую подтяжку лица и ровняла спинку носа.

Январь 2020 года. Юлия Тимошенко на одном из заседаний парламента, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Была изменена несколько форма носа – спинка стала более тонкой. Это сделано или с помощью гиалуроновой кислоты, или благодаря легкой пластической операции", - комментирует косметолог.

Известно, что гиалуронку можно вводить практически в любую область лица. И Тимошенко, по словам эксперта, кроме носа, могла также заполнять кислотой губы – это помогает разгладить возрастные морщинки.

Как мы уже писали, Юлия Тимошенко во время карантина Верховную Раду надевает маску черного цвета. По словам леди Ю, это еще со старых запасов, других, кроме черных - в ее доме не нашлось.