54-летний народный депутат и экс-руководитель телеканала 1+1 Александр Ткаченко (СН), глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики - один из ключевых нардепов во фракции.

Ранее он планировал побороться за должность главы Киевской горадминистрации, а сейчас ходят слухи, что его могут назначить министром культуры (эта должность вакантна после отставки Бородянского).

В то же время его 37-летняя супруга Анна продолжает карьеру на телевидении, она - директор диджитал направления и инноваций группы 1+1 media. На канал девушка пришла работать директором по персоналу, но за несколько лет получила повышение. Пара в январе 2015 года обвенчалась в Иерусалиме, а уже в октябре у них родился сын Данила.

Согласно электронной декларации народного депутата за 2018-й, еще будучи гендиректором канала "1+1" он получил за год зарплату в 2 973 718 гривен (или же 247 809 гривен в месяц), а жена принесла в семейный бюджет 1 278 601 грн (106 550 гривен в месяц).

Интересно, что в Верховной Раде зарплата Ткаченко как главы комитета составила чуть более 44 000 гривен.

В тоже время, эта зарплата вряд ли поможет жене Александра обновить свою коллекцию модных аксессуаров.

Буквально вчера Анна выложила в своем фотоблоге Instagam снимок, где она сидит на диванчике в футболке французского дома моды Chloé, а рядом стоит сумка этого же бренда, в которой красиво стоят ветки белой сирени.

Анна Ткаченко с сумкой Chloé, фото: instagram.com/chloe.com

Модель аксессуара, который жена нардепа очень креативно использовала вместо вазы, называется сумка-ведро Aby с заклепками. Она выполнена из кожи теленка и украшена висячим замочком.

Стоит эта сумочка €2237 или около 65 000 по курсу НБУ на 12.05.2020 года.

Как оказалось, у госпожи Ткаченко в гардеробе не одна брендовая сумка. Девушка пристально следит за модными тенденциями и в ее коллекции есть культовые аксессуары, к примеру, сумка-седло от французского бренда Christian Dior.

Сумка-седло от Christian Dior тоже есть в коллекции Ткаченко, фото: instagram.com/dior.com

Впервые эта модель увидела свет на показе модного дома Dior в 2000 году. Главным акцентом на подиуме стала сумка, напоминающая формой седло лошади. Название ей дали соответствующее - "saddle bag". А после появления на экранах в третьем сезоне сериала "Секс в большом городе" saddle bag обрела истинную популярность.

Кэрри Брэдшоу (героиня актрисы Сары Джессики Паркер) с сумочкой от Dior в сериале

Спустя 20 лет после появления на подиуме в Париже "седло" возвращает былую популярность. Модель перевыпустили в коже и замше, украшенные монограммой или бахромой.

Сейчас в онлайн-магазинах представлена не вся палитра цветов акссесуаров. Но, вот к примеру на белую сумку-седло сейчас 15% скидки и стоит она €3006 или 87 474 гривны.

Напомним, что в июле прошлого года начало действовать правило "ста евро" при доставке международных посылок. Если сумма ваших покупок выше €100, нужно заплатить 20% НДС. Кроме того, такие посылки обложат налогом 10% пошлиной от суммы, превышающей эквивалент в 150 евро.

В своем "Инстаграме" Анна однажды поделилась мыслями о том, что такое стиль: "Как-то в разговоре с коллегами мы постановили, что стиль — такой же навык и работа над собой, как красивый пресс или умение писать код. Когда мы хотим сделать фигуру, сначала обращаемся к тренеру, если учим новый язык — к репетитору. Со стилем все тоже самое: если навыка нет, не помешает пару раз встретиться со стилистом и получить базовые знания, которые дальше можно развивать уже самостоятельно".

У девушки даже если поясная сумка (в народе "бананка"), то брендовая. Носит на поясе жена Ткаченко сумочку Balenciaga.

У Анны сумка-бананка Balenciaga, фото: instagram.com/balenciaga.com

Изготовлена эта сумка французского бренда из телячьей кожи и представлена в двух цветах: черном и белом. Правда этот аксессуар находится на официальном сайте Balenciaga в мужском разделе.

Сумка на пояс очень популярны среди туристов, ведь в ней помещаются документы, деньги, телефон, и все остальное, что нужно путешественнику иметь под рукой. А еще это популярный аксессуар у тусовщиков, которые ходят на концерты, фестивали и на дискотеки.

Такая сумочка как у Анны Ткаченко продается на официальном сайте и стоит €895 или чуть больше 26 000 гривен.

Носит жена народного депутата и вещи одного из самых популярных итальянских брендов уличной одежды Off-White. У нее есть несколько сумочек этой марки. Одна из них - сумка Jitney 1.4 Cash Inside.

Сумка бренда Off-White дополняет спортивный образ Анны, фото: instagam.com/off---white.com

Эта модель из коллекции прошлого года. У нее насмешливый дизайн и надпись "наличка внутри", а также буквальные указания, что делать, чтоб открыть сумку. Модные критики называли этот аксессуар "мечтой вора". В онлайн магазинах эта вещь давно распродана, но некоторые сайты еще принимают заказы, однако не обещают, что сумка появится в наличии.

Сумка представлена в нескольких размерах и двух цветах: черном и белом. Ее цена $1185 или 32 000 гривен.

Одна из жемчужин в коллекции Анны Ткаченко - сумка Prada Bauletto. Кстати, супруга нардепа часто хвастается обновками с заднего сидения автомобиля, видимо, по дороге на работу. На сей раз это была сумочка Prada и обувь от Valentino.

Сумка Prada и обувь от Valentino, фото: instagram.com

Сумка итальянского бренда с новым принтом-логотипом. Это летняя коллекция 2018 года, но аксессуар по прежнему актуален.

Стоит такая €1900 или 55 290 гривен.

Мы сложили стоимость этих пяти сумочек и получили сумму, которая равна около 270 000 гривен. На сегодняшний день приблизительно по этой цене можно купить довольно неплохой новый малолитражный автомобиль.

Как писала уже "Страна", первая леди Елена Зеленская пришла к Кобзарю в туфлях Prada и тренче за 65 000 гривен.