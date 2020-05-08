61-летняя американская певица Мадонна переболела коронавирусом. Об этом она написала в своем фотоблоге Instagram и попросила своих 15 миллионов подписчиков фильтровать информацию касательно вируса и не верить заголовкам.

Мадонна Луиз (настоящее имя) сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией во время своего концертного тура Madame X. Певице пришлось отменить часть выступлений, когда власти Франции запретили все массовые мероприятия.

"Сейчас я не больна. Если у вас положительный результат на антитела (как у артистки - Ред.), это означает, что у вас был вирус, который я, очевидно, подхватила, когда болела в конце моего тура в Париже более семи недель назад вместе со многими другими артистами из моего шоу. Мы тогда подумали, что подхватили страшный грипп. Слава Богу, сейчас мы все здоровы и чувствуем себя хорошо", - написала она.

Певица Мадонна, фото: instagam.com

Ранее звезда пожертвовала $1 000 000 на разработку вакцины от COVID-19. Поп-королева до последнего времени находилась в самоизоляции, как и подавляющее большинство ее коллег.

В это же время 51-летняя американская актриса Дженнифер Энистон, известная по сериалу "Друзья", в смоем "Инстаграме" (больше 33 млн. подписчиков) разместила красноречивый снимок и послание коронавирусу.

"Дорогой Ковид... Ты можешь сейчас любезно пойти на х*р, спасибо и пока", - написала актриса.

В комментариях к фотографии, где Энистон показывает средний палец коронавирусу, подписчики порадовались, что "наконец-то кто-то сделал это" и поставили около 6 миллионов лайков.

Кстати, во время всего карантина Дженнифер была настроена более оптимистично, рассказывала, что находится в беспрерывной изоляции и не видит проблем в том, чтобы оставаться дома.

Коронавирус подтвердился у 33-летней Марии Иваковой, российской актрисы телеведущей (шоу "Орел и Решка.Шрпинг"). Из-за болезни она не смогла принять участие в очередном эпизоде проекта "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" и ее дальнейшее участие в шоу под большим вопросом. Сейчас ведущая находится дома и принимает необходимое лечение. Пока звезда чувствует себя нормально, но рисковать здоровьем она не намерена.

Мария Ивакова, фото: instagram.com

"У меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю", - написала в соцсетях ведущая.

Никита Ефремов и Мария Ивакова, фото: instagam.com

При этом у партнера Марии по танцам Евгения Папунаишвили тест на коронавирус оказался отрицательным. У актера Никиты Ефремова, с которым девушка в отношениях - болезнь также не обнаружена. Сама телеведущая не знает, где подцепила инфекцию, но теперь ей придется мириться с ограничениями.

Как писала уже "Страна", 63-летний знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вылечились от коронавирусной инфекции. Пара сообщила, что стала донорами плазмы и тем самым внесли свой вклад в разработку вакцины от COVID-19.