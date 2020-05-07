44-летний шоумен Дядя Жора оказался в одной из столичных клиник с диагнозом "инсульт". Вадим Мичковский (настоящее имя артиста) признался, что сначала не решался рассказать об этом публично и хотел, что все "прошло по-тихому".

Тем не менее, он написал большой пост с заголовком "Моя маёвка а больнице" в своем фотоблоге Instagram (больше 361 000 подписчиков) и рассказал как все произошло. Повествование на такую серьезную тему получилось все же забавным, легким и юмористическим, в стиле Дяди Жоры.

"Все-таки решил поделиться с Вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное... не дай Бог! Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта в твои 44, здоровый мужик, полон сил и энергии, живчик (не напиток), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти)... я бы поржал и не поверил... как минимум. Но, с*ка, никто не ожидал такой нежданчик!!! И я в первую очередь! Да, я не то что не ожидал, я просто ох...ел! когда после МРТ мне озвучили и расшифровали диагноз", - пишет Мичковский.

По его словам, пару дней назад все было хорошо, но вечером появились странные симптомы: двоилось в глазах, сбился прицел и появилась сильная головная боль, которая не проходила. Утром супруга Наталья отправила его в больницу.

Несколькими днями ранее Дядя Жора успел побывать на рыбалке, фото: instagram.com

"И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ. Ось така х...я, малята! Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3... ежедневно... дорабатывал, то что не успел днём. Выходные - выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу... (до карантина конечно) вечная гонка! Мы все куда-то гонимся, ты хочешь успеть все, ты нагружаешь себя максимум, чтоб аж вентилятор из жопы выпадал... а пока он выпадает.. ты вставляешь себе ещё пару задач, а что?.. ведь появилось пару свободных минут и их нужно эффективно использовать... нужно же ебаш...ить, нужно ведь заработать все деньги мира, запустить все проекты, набрать всех сотрудников, организовать все ивенты... думать про все и про всех", - сокрушается Дядя Жора.

Отметим, что в больнице шоумену сделали тест на COVID-19 и он оказался отрицательным.

Вадим Мичковский в больнице, фото: instagam.com

Сейчас Мичковский находится в одном из киевский лечебных учреждений и уверяет, что чувствует себя лучше. Он лежит в одноместной палате и даже ведет прямые эфиры со своей больничной койки. Показывает, как лежит под капельницей, далает кардиограмму сердца и рассказывает о своем больничном рационе.

Рацион Дяди Жоры в больнице, фото: instagram.com

"На обед компотик, супчик, курочка, кашка и салатик. В принципе прилично, на вид, вроде бы, вкусненько. Не ресторан, конечно, но зачет", - комментирует он.

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