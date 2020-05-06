Украинский олигарх Ринат Ахметов, который в августе прошлого года купил французский исторический особняк Villa Les Cedres стоимостью €200 000 000, практически закончил строительство не менее помпезной резиденции под Киевом.

Его фантастическое имение находится около маленького села Плюты (Обуховский район), что в 44 километрах от центра столицы.

В Киевской области у Ахметова около 25 гектаров земли, которые окружены двойным забором. Помимо основного дома, а точнее - дворца, там есть еще несколько построек.

Свежие фото поместья разместил экс-нардеп Игорь Луценко у себя на странице в социальной сети Facebook. Снимки сделаны с помощью дрона.

Имение олигарха Рината Ахметова под Киевом, фото: facebook.com/igor.lutsenko

На территории есть парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры украшают основной трехэтажный дом. А рядом с ним будет два фонтана в античном стиле.

Комментаторы под снимками недвижимости Ахметова утверждают, что "у бассейна золотые форсунки и лестницы. Их целая толпа снабженцев искала - 24 карата золота. На территории запрещают пользоваться мобильниками", а также что "от главного здания налево идет подземный тоннель под прудом в гостевой дом, слева".

Видно, что масштабное строительство, которое Ринат Леонидович начал несколько лет назад, уже на финишной прямой. На территории практически отсутствуют строительное леса, только аккуратно сложены стройматериалы и ящики.

Резиденция находится в середине густого леса, фото: facebook.com/igor.lutsenko

"По документам этот дворец Ахметова оформлен как "учреждение здравоохранения и социальной помощи”. Тут интересно, что Янукович тоже оформлял Межигорье как "культурно-оздоровительный центр", чтобы экономить на платежах в бюджет - ведь земли, по целевому назначению определенные как "рекреационные", имеют одну из самых низких нормативных оценок. Один из источников также сообщил мне, что Ахметов построил себе отдельную линию обеспечения электричеством - это проект, который, по слухам, составляет 160-180 млн грн и включает проложения сетей 10 киловольт, с четырьмя генераторами и аккумуляторами в подземном бункере", - уточняет экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

В 2017 году журналисты "Слідство.інфо" опубликовали видео украинской резиденции олигарха Рината Ахметова, которое тоже снято с помощью беспилотника. Тогда на представителей СМИ во время съемки напали охранники и стреляли по автомобилю.

Напомним, что состояние богатейшего украинца Ахметова с 2013 года сократилось, по оценкам журнала "Форбс", на $20 миллиардов. За семь лет Ахметов потерял 80% своего состояния из-за спада сырьевых рынков, войны и кризиса в Украине.

Сейчас имя Ахметова часто звучит в скандалах в связи с ситуацией на энергорынке и намерениями властей поднять цену на электроэнергию для населения.

В это же время, металлургические заводы в Италии компании "Метинвест", принадлежащей Ринату Ахметову, возобновили работу. Ранее их закрывали на карантин итальянские власти.