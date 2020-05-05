70-летняя певица Надежда Бабкина пару дней назад вернулась домой, после того, как около месяца пробыла в одной из московских больниц с диагнозом "двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19". Как только она была госпитализирована, то доктора сразу подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Долгое время артистка находилась в реанимации, питалась через специальный зонд и дышала при помощи трахеостомической трубки.

Надежда Георгиевна уже выписалась из больницы и наконец-то появилась перед публикой. Она записала видеообращение и выложила в свой Instagram, где у нее более 385 000 подписчиков. Певица, сидя в красном велюровом костюме, поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких. В комментариях ее поклонники резюмировали, что выглядит Бабкина потрясающе, тем более после такого затяжного недуга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 1 Май 2020 в 8:56 PDT

"Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое", — заявила Бабкина.

Она добавила, что теперь дома проходит курс восстановления и благодарит врачей, которые нянчились с ней ежедневно. "Помощь нужна была ежеминутно", - призналась звезда.

Отметим, что российская певица не ограничилась видео в домашней обстановке и записала еще одно, где она с макияжем и в нарядном костюме с ожерельем. На сей раз она попросила своих подписчиков стать участниками самого большого в мире интернационального хора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 4 Май 2020 в 11:48 PDT

"Приближается самый главный праздник нашей страны - День Победы. Я приглашаю всех 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора и в 75-летний юбилей Победы вместе спеть самую народную песню - "День Победы". Давайте исполним ее на разных языках: каждый – на своем родном. День Победы – принесли нам все народы России и бывшего СССР, поэтому – он один на всех. 9 мая заходите на сайт диктантпобеды.рф. Включайте плеер, выбирайте свой родной язык, приглашайте родных и близких, друзей. Споем вместе всенародно любимую песню! Я исполню ее на русском языке", - призвала Бабкина.

Надежда Бабкина, фото: instagram.com

В это же время еще одна жертва коронавируса - 73-летняя актриса Татьяна Васильева (фильмы "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", "Дуэнья", "Попса", сериалы "Закрытая школа" и "Сваты-6") находится на самоизоляции, после того, как тест на COVID-19 оказался положительным.

Женщина несколько дней чувствовала себя плохо, после чего обратилась к медикам, и ее экстренно привезли в больницу. Васильева поведала в своем фотоблоге Instagram, что ее легкие оказались поражены несильно, поэтому доктора разрешили лечиться дома.

Татьяна Васильева, фото: instagram.com

"Я полтора месяца почти не выходила из дома. Ну да, как все люди, ходила в аптеку и в магазин. В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором. А как же! И как выяснилось, это не спасет!" - рассказала Васильева журналистам "Собеседника".

По ее мнению, даже когда карантин закончится, то будет вторая, а затем третья волна эпидемии: "Чем больше ты сидишь дома, тем, получается, хуже. Ты лишаешься естественного иммунитета, выходишь на улицу как будто бы только из больницы, переболев тяжелой болезнью. Это противоестественно для человека".

Кроме того, Васильева не думает, что нужно все время ходить в маске и перчатках, так как начнутся проблемы с иммунитетом. "Организм восстанет против, если он всегда в маске, в перчатках и в спирту! А, если человек снимет маску на скамейке или в лифте?! Получается, надо сесть дома в водолазных костюмах и забыть про свою прежнюю жизнь, пока не нашли вакцину?! Не вижу я выхода", - говорит актриса.

Как мы уже писали, украинская певица Оля Полякова переболела коронавирусом. Артистка вместе с дочкой Алисой побороли COVID-19, по крайней мере, именно так считает сама звезда.