Сегодня, 4 мая, украинской певице Насте Каменских (NK) исполнилось 33 года. Ее супруг рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) очень оригинально поздравил Настю в своем фотоблоге Instagram. Он разместил снимок Каменских, бегущей по пляжу, подписав его в стихах.

Кстати, это фото лайкнуло уже около 120 000 подписчиков.

"Я люблю тебя легкой, идущей, вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, чтоб опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину, что влюблён будет так же как я, передайте ему, что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы, точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ", - написал Потапенко и в конце, после множественных смайлов-сердечек добавил: "Я люблю тебя мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым,ты моя муза,спасибо тебе!"

Настя Каменских, фото: instagram.com

День рождения Насти выпал на период карантина в Украине из-за пандемии коронавируса. Но она сумела и из вируса сделать хит. Каменских выпустила песню сразу на пяти языках, посвященную самоизоляции, и призвала поклонников оставаться дома. По словам певицы, она хотела поддержать и подбодрить поклонников, а также показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно.

Видео: YouTube/ NKofficial

"Развивайтесь, общайтесь и sport sport sport", - написала звезда.

На время карантина Каменских даже стала тренером для своих поклонников и время от времени выходит в прямой эфир своего фотоблога Instagram (около 5 млн подписчиков), чтоб заняться фитнесом онлайн. Кстати, за последние несколько лет артистка похудела более, чем на 20 килограммов.

Также она уже давно и плотно ведет свой блог на YouTube-канале о здоровом образе жизни, правильном питании и спорте.

Настя Каменских в 2014 году и в 2018, фото: instagam.com

В январе Настю пригласили стать звездой с обложки мексиканской версии легендарного журнала Playboy. Также на страницах глянца было опубликовано интервью, в котором исполнительница поведала о своей любви к Мексике.

Каменских для Playboy, фото: instagram.com

"Я много раз была в Мексике в качестве туриста и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, особенно люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", - рассказала звезда.

Каменских в августе прошлого года в Гольфо–ди-Маринелла (Сардиния), фото: instagram.com

В пятницу, 8 мая, уже сам Потап будет именинником. Ему исполнится 39 лет, а 23 мая у этой пары еще один знаковый праздник - годовщина со дня свадьбы или, как ее называют в народе "ситцевая свадьба". Кто-то считает, что отношения еще непрочные, как марля или ситец, а несогласие супругов может легко их разрушить. Народная молва придумала и другое значение: по традиции, ситцевые ткани легкие, разноцветные, красивые, таким был и этот год для молодоженов – новым, пестрым, полным неожиданных открытий.

Поцелуй жениха и невесты, фото: instagram.com

Но у Алексея и Анастасии совсем другая история, после 13 лет с даты создания дуэта "Потап и Настя" и плотного сотрудничества они решили пожениться, тем самым поставить жирную точку в сплетнях и слухах, касательно их романа.

По версии "Страны", это была главная украинская свадьба 2019 года. Мы первыми сообщили о предстоящем событии. Тогда мало кто верил в то, что это действительно свершится, а в социальных сетях уверяли, что никакой свадьбы не будет и это фейк.

Тем не менее молодоженов поздравило больше сотни гостей на "свадьбе века", как они сами назвали это торжество. В пригласительной открытке было сказано: "Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди свое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете".

Для гулянки выбрали ресторан итальянской кухни Fabius, который находится на Столичном шоссе.

Катя Осадчая, Потап, Настя и Юрий Горбунов, фото: instagram.com

10-дневный медовый месяц пара провела в Турции. Отдыхали они в 5-звездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort.

"Потап - самый настоящий инстамуж. Он может часами фотографировать Настю без нервов и раздражения", - рассказывали нам тогда очевидцы, которые проводили отпуск в этом же отеле.

Настя и Потап на пляже в турецком отеле, фото: instagram.com

Гостиница расположена в 60 км от аэропорта в городе Анталья. Состоит из основных зданий и вилл в парковой зоне прямо на побережье Средиземного моря.

Как мы уже писали, во время карантина популярные артисты по всему миру перенесли свое творчество в интернет. Так, онлайн-концерты уже дали украинский коллектив The Hardkiss и солист американской инди-рок-группы Imagine Dragons. Своих фанатов порадовала и певица Настя Каменских (NK).