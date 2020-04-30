Украинская певица Оля Полякова переболела коронавирусом. Артистка вместе с дочкой Алисой побороли COVID-19, по крайней мере, именно так считает сама звезда. Оля поделилась историей заражения в прямом эфире с журналистом Дмитрием Гордоном.

Каждый вечер на карантине суперблондинка ведет трансляции в своем фотоблоге Instagram (около 2,2 млн подписчиков), где общается со знаменитостями. На сей раз Гордон и певица обсуждали вопрос о том, когда же закончится карантин в Украине.

Оля Полякова и Дмитрий Гордон [Вечерний эфир], видео: youtube.com

В новом выпуске "ПоляВидения" Оля и рассказала, что подцепила коронавирус во время поездки в США, а именно в Майами.

"Честно? Я уже переболела. Я была в Майами!" - говорит Полякова.

По словам звезды, она заразилась от младшей дочери. Семья принимала антибиотики, чтобы побороть болезнь: "Сначала Алиса заболела. 41 градус температура была. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели".

Оля Полякова с дочкой Алисой, фото: instagram.com

Как уточнили "Стране" в пресс-службе Поляковой, болезнь имела место быть в январе, когда тесты на выявление COVID-19 в Украине отсутствовали. Артистка предполагает, что перенесла именно коронавирусную инфекцию, сейчас она чувствует себя хорошо и сознательно соблюдает все карантинные меры.

В это же время до сих пор в больнице остается 70-летняя российская певица Надежда Бабкина. Певицу около месяца назад увезли из дома в тяжелом состоянии и практически сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Диагноз - двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Позже народную артистку поместили в закрытый инфекционный бокс. В коме она находилась больше недели.

Надежда Бабкина с супругом Евгением Гором, фото: instagram.com

"Бабкина сейчас в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой не ведется, - рассказали в клинике журналистам StarHit. - Коронавирус вылечили, осталось только разобраться с пневмонией. Держится она молодцом, но пока даже не может ходить! Питается самостоятельно, при помощи сиделки, больничная еда ее вполне устраивает".

Навещать артистку родные по-прежнему не могут, разрешены только телефонные звонки.

63-летний знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон недавно вылечились от коронавирусной инфекции. Несколько часов назад в своем "Инстаграме" пара сообщила, что стала донорами плазмы и тем самым внесли свой вклад в разработку вакцины от COVID-19.

Рита Уилсон сдает плазму, фото: instagram.com

По некоторым данным, после того как человек перенес это заболевание, в его крови появляются антитела к вирусу. Ранее Уилсон отмечала, что намерена сдать кровь вместе с мужем, чтобы узнать, помогут ли антитела в их крови создать вакцину.

Как писала уже "Страна", депутаты и тусовщики привезли коронавирус в Украину с известного курорта Куршевель.