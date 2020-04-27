Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в шаге от возвращения в большую украинскую политику. Как известно, сейчас рассматривается вопрос о его назначении на пост вице-премьера по реформам.

Хватит ли за него голосов или нет пока точно непонятно, но стоит отметить, что Саакашвили уже основательно пускает корни в Украине.

Как выяснила "Страна", он сейчас развернул масштабное строительство загородного дома в селе Лесники под Киевом.

Лесники находятся в нескольких километрах от Киева, если ехать по Новообуховской трассе. Или в 23 км от здания Кабинета министров, где планирует работать Саакашвили. Это, конечно, не такая элитная и раскрученная местность, как Конча-Заспа, но год за годом это село на холме пополняется богатыми и знаменитыми жильцами.

Здесь есть поместье у экс-министра финансов Натальи Энн Яресько, эко-особняк с солнечными батареями у певицы Русланы, дом и участок земли у художника Сергея Пояркова, также в Лесниках некоторое время жил экс-министр юстиции Роман Зварыч.

Кстати, здесь же находится Equides Club - известный конный клуб и база отдыха, где несколько лет подряд устраивали корпоратив для менеджеров кондитерской корпорации Roshen (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко).

Михаил Саакашвили строит свою резиденцию на улице Ватутина. Возле ворот развиваются три флага: Украины, Грузии и Евросоюза и даже в выходной день здесь трудится бригада рабочих. На участке уже есть одноэтажный дом c панорамными окнами, но за ним появилась еще одно здание и строители активно ведут работы.

Есть у Михо и сад, гараж и небольшой домик, скорее всего для персонала.

Строительство на участке Саакашвили, фото: Варвара Квитка, "Страна"

Без охраны в Лесниках не живут. Здесь везде висят камеры, таблички, что "объект под наблюдением", а территорию обходят сторожа.

По данным с Государственного геокадастра, в 2017 году Гули Аласания, мать политика приобрела в Лесниках участок земли чуть больше 10 соток.

Сейчас земля здесь стоит от $2000 за сотку, а согласно объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, одноэтажный дом и 15 соток земли обойдется минимум в $450 000.

Пару лет назад Михаил Саакашвили на своем канале в YouTube выложил пост о доме и видео со стройки.

Сделал он это после того, как в Лесники в 2018 году приехало более полусотни человек и требовали, чтобы сторонники Саакашвили освободили центр города и разобрали палаточный городок на Грушевского. Но к ним тогда так никто и не вышел.

"В 2016, когда я переехал в Киев из Одессы и моя мама увидела что я тут надолго, она продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом, где назад начала строительство одноэтажного трехкомнатного дома", - написал он Сакаашвили. Та же он уточнил, что жилая площадь дома составляет 120 кв м.

Но, как видим, сейчас за этим сравнительном небольшим домом возводится целый особняк.

Строительство на участке Саакашвили, фото: Варвара Квитка, "Страна"

На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) есть декларация Михаила Саакашвили за 2018 год. В ней значится, что у него в собственности есть дом (97 кв.м) и 2 участка земли в Грузии: 6820 кв.м и 500 кв.м, а его жена Сандра владеет квартирой в Грузии (280 кв.м), а также апартаментами в Нидерландах (квартира 102 кв.м и дом 75 кв.м).