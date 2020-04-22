В последние дни украинский Instagram накрыл очередной скандал с участием народного депутата Николая Тищенко (СН). Волонтер и блогер Лилия Багирова (@liliya_bagirova), у которой в фтоблоге более 135 000 подписчиков, обвинила экс-ресторатора в угрозах и давлении на нее.

Она записала видообращение и сообщила, что Николай обещал ей помочь справиться с последствием пожаров в Житомирской области, а на деле все это оказалось пиаром и тотальным бездействием.

Что говорит Багирова?

Лилия Багирова известна организацией благотворительной помощи спасателям и пострадавшим в результате пожаров в районе Чернобыля и под Киевом. Кроме этого, Багирова встречается с известным рэп-исполнителем и видеоблогером Киевстонером (Kyivstoner), бывшим участником проекта "Грибы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liliya Bagirova (@liliya_bagirova) 20 Апр 2020 в 11:58 PDT

"Меня просто трясет и я не знаю, как без матов это все рассказать", - так начинает свое обращение к подписчикам Багирова. По словам девушки, которая на видео время от времени плачет, ей назначили встречу представители команды Тищенко с предложениями помочь в организации помощи погорельцам в Житомирской области. Мол, они свяжутся с губернатором и решат все вопросы.

На встрече нардеп стал уверять Лилию, что ситуация "под контролем" и со стороны государства уже выделена помощь в размере 25 000 000 гривен. Далее, согласно версии Багировой, между ними произошла перепалка. Депутат продолжал уверять, что ситуация с пожарами контролируется, а Багирова привела пример пожарных автомобилей, которые выезжали на место возгораний без воды. Девушка сообщает, что в это время их снимали на камеру помощники депутата, однако, когда она заявила, что помощи от нардепа нет никакой, их перестали снимать.

Позже, по словам блогерши, Тищенко ей начал угрожать уголовным делом.

"Он хотел, чтобы я сказала, какой он молодец, что отреагировал. Но я сказала, что реагировать надо было, когда был пожар, а не тогда, когда все выгорело, и сейчас на этом пиариться! Надо не видео снимать и врать, что "все под контролем", а обеспечивать людей необходимым. Почему вся Украина с себя снимает и отдает, а не государство?", - говорит волонтер.

Лилия продемонстрировала скрины переписок в мессенджере Telegram. На них абонент "Николай Тищенко" угрожает ей, если она не удалит свое видео с личного аккаунта. Мол, будут проблемы с СБУ, потому что Багирова посещает Россию и спонсирует российскую армию, оплачивая налоги в бюджет РФ.

"Я не знаю, это он или его фейк воду варит, так как мне прислали его основной номер и он не совпадает, разве что если у него несколько телеграмм-аккаунтов. Хотя манера переписки его. И я не думаю, что фейк писал бы такое и защищал бы его. Скорее всего просто у Николая хватило мозгов написать не с основного аккаунта, чтоб потом можно было съехать", - преполагает девушка.

"Я Вас предупредил по хорошему! Мой друг - президент", - пишет "Тищенко" и намекает, что правоохранители могут найти наркотики у ее парня. Об этом рассказал в видео и Киевстонер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от # L O W K E Y F A M O U S . (@kyivstoner) 21 Апр 2020 в 9:19 PDT

"Короче, только что Николай Тищенко написал моей любимой женщине, что в полицию поступила жалоба, мол, у вашего молодого человека наркотики дома. Если будет обыск - я (Тищенко) к этому не причастен", - в конце ролика Киевстонер сильно смеется.

Это был Джокер

Это же видео запостил у себя известный украинский пранкер Джокер и сообщил, что вышел из каратина. А через пару минут написал сообщение, что это он вел ту самую переписку с Багировой от имени Тищенко.

"Очнулся после болезни. И увидел в ленте Инстаграмм видео плачущего популярного блогера девушки kyivstonera- Лилии. Не смог пройти мимо. Разобрался. Оказалось, обидел девушку мой старый знакомый Тищенко. У неё болело сердце за пожары в Житомирской области. Тищенко решил успокоить, позвал на встречу, но что-то пошло не так. Нардеп зачем-то решил устроить пиар, расставил камеры и начал снимать. Вместо того, чтобы тушить пожары, он захотел попиариться на проблеме. Она отказалась. А вот я решил улучшить пиар Николая в Инстаграмм. Чем я вам не инста-блогер? Коля, следующий раз не признаюсь, и будешь отгребать", - написал пранкер.

Также Джокер признался, что про ФСБ и армию были его сообщения от лица нардепа.

Переписка Джокера от лица Тищенко с Багировой

Получается, что писал сообщения точно не Тищенко, но на встречу с блогершей он таки ходил и состоялась она под зданием парламента.

Версия Тищенко

Сам Тищенко в своем блоге подтвердил встречу с Багировой на выходе из Верховной Рады. По словам нардепа, он заявил, что "ситуация по Житомиру и пожарам сложная, требует решений и что эти решения будут". А дальше, по словам депутата, начался "чистый хайп, замешанный на откровенной и циничной лжи".

Также Николай утверждает, что никаких сообщений с угрозами никому не писал (что как мы видим, правда - писал их Джокер).

"Ладно, оставим пока за скобкой эмоциональные выпады волонтера. Я понимаю. Это эмоции. И даже признаю, что человек имеет право. Но лживое сообщение с абстрактного телефона, где кто-то ушлый написал мое имя - это уже за гранью. Во-первых, подобного я не писал и писать даже не мог. По определению. Во-вторых, будучи публичным человеком, я прекрасно понимаю, что любое мое слово сразу станет общеизвестным. Тем более, если уже имел место резонанс. В-третьих, очевидно, что надо быть отпетым глупцом, чтобы в публичных спорах спекулировать на имени президента. Опять же, я прекрасно понимаю, сколько разных групп проводит по мне, скажем так, негласные оперативно-розыскные, чтобы потом "слить" это в медиа. И в-четвёртых. Весь этот скандал явно сценарно организован, детально продуман и хорошо оплачен. Вполне возможно, мне придется в этом разбираться более детально. В том числе и при помощи правоохранительных органов... P.s Для тех кто не понял после десяти повторов ! Это не я писал эти мягко говоря идиотские СМС", - подытожил нардеп.

В скандал вмешалась супруга депутата

Подписчики Багировой буквально атаковали аккаунт Тищенко в "Инстаграме". Они пишут свои комментарии с язвительным хэштегом #всеподконтролем. На странице Аллы Барановской, супруги нардепа хейтеры и вовсе обещали сжечь ее и трехлетнего сына супружеской пары.

Алла сегодня тоже записала видео, где говорит, что Лилия Багирова лжет, а ей и ее семье присылают угрозы и пожелания сгореть заживо.

"Мне звонят и говорят, что я отвечу за все пожары, хотя я никакого отношения к ним не имею. Мне жаль, что люди так легко ведутся на вранье", - рассказывает и плачет Алла.

Ответ от Багировой не заставил себя ждать. Она опубликовала отрывок записи телефонного разговора Николая Тищенко со своим парнем, а также утверждает, что пишет Алле Барановской, а она на сообщения не отвечает.

В опубликованном звонке Тищенко вперемешку с нецензурной бранью задает вопросы Киевстонеру, мол, почему его девушка плачет и зачем пиарится на его имени. Кстати, ответственность за звонок Джокер на себя не брал, и, скорее всего, звонил действительно нардеп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liliya Bagirova (@liliya_bagirova) 22 Апр 2020 в 3:42 PDT

"Алла не читает мои сообщения, но бесконечно выставляет мои фото и оскорбления в мой адрес. Поэтому все, что я написала ей в личных сообщениях, я вынуждена выставить публично, так видимо она увидит с большей вероятностью. И я и Альберт (Киевстонер) по просьбе наших старших друзей до последнего были против выноса фактов публично, но они перешли все границы и мы вынуждены доказать правду по просьбе Аллы.

Ровно так же, я получила десятки сообщений из круга общения Аллы и Николая, даже от незнакомых мне людей, но они полностью поддерживают меня и говорят о том, как давно они заврались по всем фронтам. Алла утверждает, что ее муж не организовывал встречу со мной и что после этого он нам не звонил. Так вот аудио, в котором его коллега приглашает меня на встречу. Никита добрый парень, я знаю его лично и его семью, он в этом всем видел такой же смысл как и я - помочь.

Я думала, что мы сейчас обсудим какую они смогут предоставить помощь селам, а Николай лишь хотел снять красивое видео, в котором он решалово и все держит под контролем, а главное, повесить на себя медали волонтера на кону поста мэра.

Так же, у нас есть 20 минутное видео с разговором Николая и Альберта, но я выставлю маленький кусочек, хотя бы для того, чтоб вы убедились, что я не вру! Алла просила доказать!

Алла! Ваш муж спрашивает у моего, почему я плачу на видео, а вечером уже плакали вы. Он у вас спрашивал через мат чего вы плачете?? Мне действительно обидно за людей и такую показуху вашего мужа! И из-за этого были мои слезы! А ваши слёзы были, потому что вам пришлось закрыть комментарии.

Знали бы вы, сколько прокленов полетело в мою сторону после ваших сториз. Но я не плачу из-за этого. Потому что мне нет к этому дела. А вот за сгоревшие села и вранье вашего мужа мне до слез.

Если внимательно послушать, в аудио его коллега говорит о том, что Николай сам хочет сам со мной встретится. А дальше, в разговоре с моим мужем он говорит "я и знать не знаю кто она".

Собственно так был весь разговор, Николай постоянно себе противоречил и заврался по самое не хочу", - пишет Багирова.

Сам Тищенко, как видим, считает происходящее политической провокацией против него. Отчасти, возможно, так и есть. Внутри фракции "Слуга народа" сейчас идет междуусобная борьба за контроль над выдвижением депутатов на местных выборах. Николай Тищенко, который является близким соратником главы Офиса президента Андрея Ермака, претендует на кураторство предвыборной кампанией в Киеве. Но далеко не все "слуги народа" с этим согласны.

Потому нападки на Тищенко уже идут давно.

Но тем более, в таких условиях, ему стоит быть осторожным в общении с людьми и тщательно подбирать выражения. И этому правилу нардеп явно не следует, как видно по постоянным скандалам, в которые он попадает.