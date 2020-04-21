В Украине 41-й день карантина из-за пандемии коронавируса. Правительство планирует его еще продлить предварительно на три недели до 12 мая. Самоизоляция уравняла всех: и звезд, и простых смертных. Основной заработок знаменитостей оказался под угрозой, ведь никаких корпоративов, концертов и телешоу не будет теперь еще как минимум до средины мая, но некоторые селебритис придумали себе альтернативные источники дохода.

Конечно, в первую очередь, это реклама всего подряд в социальных сетях, в частности в Instagam и онлайн-концерты на крупных интернет-платформах, которые и платят звездам гонорар. По информации российских таблоидов, онлайн кинотеатр ОККО, где транслировался концерт популярной рок-группы "Би-2", заплатил артистам около 5 млн. рублей (около €60 000). Вскоре здесь же будут показывать онлайн-выступления Дианы Арбениной и Григория Лепса.

Афиша онлайн-концертов, фото: okko.tv

Рекордсмен по рекламным контрактам в социальных сетях - певица и телеведущая Регина Тодоренко. Она все время постит на своих страницах рекламу продуктов, сока, интернет-сервисов. Как пишет Тeleprogramma.pro, стоимость одного размещения в ее "Инстаграме", где больше 8 миллионов подписчиков - от 500 тысяч рублей (€6000).

Регина Тодоренко рекламирует сок, фото: instagram.com

Певица Кети Топурия (группа "А-Студио") начала производство защитных масок, потому как этот товар в мире является дефицитом. Кети отметила, что они не только продают маски, но и жертвуют их. Одна тканевая маска от бренда Топурии стоит 1500 рублей (520 гривен). Кети так обосновала новый вид заработка: "В аптеке сейчас маски невозможно купить, поэтому мы их создали…".

Подписчики очень негативно отреагировали на такой вид заработка и пишут сотни гневных комментариев.

Маски от бренда Топурии, фото: instagram.com

Бренд LA Story певицы Анны Седоковой (одна из участниц группы "ВИА Гра") выпустил целую коллекцию масок - из неопрена, хлопка и даже экокожи. Носить аксессуар предлагается не с целью защиты, а ради красоты - поверх настоящих медицинских масок.

Анна Седокова в маске своего бренда, фото: instagram.com

Цены на защиту не низкие: от 1000 рублей (около 360 гривен) за неопреновую маску до 2000 рублей (около 720 гривен) за кожаную.

Голливудские звезды тоже выкручиваются. Кто-то ведет шоу на своих каналах в YouTube, а кто-то занимается различной рекламой.

Многие селебритис присоединились к сервису видеооткрыток Cameo. Основанный в 2017 году сервис Cameo - это платформа, где пользователи платят знаменитостям за личные видеосообщения. Актеры, певцы, порнозвезды, комики, блогеры устанавливают свои ставки за видео - в среднем от $25 до $250, но некоторые выставляют суммы и в несколько тысяч долларов.

Сайт Сameo

Пользователи коротко описывают, что звезда должна сказать или для кого предназначено сообщение, а видео записывают в течение нескольких дней или даже часов.

Согласно статистике, общее количество заказов выросло на 30% в последнее время. Вероятно, из-за ситуации с массовым карантином, из-за которого многие люди остаются дома и ищут способы развлечься.

К примеру, знаменитый боксер Майк Тайсон начинал говорить теплые слова о желающих за $300, но сейчас, спустя пару недель, его ставка возросла до $500. Как пишет американский таблоид TMZ, только за первых 6 часов после регистрации, заявок на поздравления от Тайсона было на $20 000.

Хочешь, чтобы Майк поздравил с днем рождения твою маму или племянника? Он может сделать это! Хочешь, чтобы Майк процитировал строки из любимой песни? Выполнено!

Тайсон на сервисе Cameo

Сейчас на сайте указано, что поздравление от Майка придется ждать 6 дней из-за "большой загруженности звезды".

Одним из самых дорогих видео здесь - это пару слов о вас за $2500 от актрисы Сары Джессики Паркер, известной по главной роли в сериале "Секс в большом городе". Все вырученные деньги Сара обещает отдать знаменитой балетной труппе New York City Ballet, так как актриса и балетоманка Паркер является членом правления этого театра.

Сара Джессика Паркер на Cameo

Актриса временно не записывает поздравления, но вас обязательно уведомят, как только сервис станет доступным.

Видео от американского рэпера Снупа Дога (Snoop Dogg) обойдется в $420, а от актера Шона Эстина из "Властелина колец" - $295.

Также в списке есть генеральные директора, инвесторы, бизнесмены. Сейчас на платформе около 20 000 знаменитостей, которые сняли для пользователей более 365 000 персонализированных роликов.

Как писала уже "Страна", знаменитости показывают в соцсетях как тренируются и занимаются спортом в домашних условиях, пока длится карантин.