70-летняя российская певица Надежда Бабкина уже больше недели находится в частной клинике в Подмосковье. Как мы уже писали, 1 апреля она резко почувствовала недомогание. Народной артистке стало плохо в ее московской квартире. Сначала звезде поставили диагноз пневмония, однако после госпитализации она сдала тест на CОViD-19 и он оказался положительным, это подтвердил Роспотребнадзор.

Бабкину ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Посещать звезду ее близким и друзьям запрещено. Новый тест на коронавирус у артистки уже взяли, но результаты пока не обнародовали. Александр Велор, пресс-атташе певицы рассказал журналистам, что Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс.

Певица Надежда Бабкина, фото: instagam.com

"Мы не знаем, сколько сделали тестов на коронавирус, но, поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели, и врачи пока остановились на осложненной пневмонии. Тем не менее она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть, чтобы ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при такой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр, - говорит Велор изданию Wday.ru и добавляет, что Бабкина частый посетитель медучреждений. - Здоровье у нее давно подзапущено, сильно снижен иммунитет. Она и до пневмонии часто ездила в больницу, колола там витаминчики для поддержания организма".

Еще помощник звезды рассазал, что уже лежа в больнице она просила ничего не писать про госпитализацию у нее в соцсетях, мол, не потому, что она ее скрывала, а потому, что она не того склада человек, чтобы просить ее пожалеть.

Но чем дольше Надежда Бабкина находится в клинике, тем больше появляется противоречивой информации. Как только стало известно о том, что ее увезла "скорая", друзья и близкие отказались что-либо комментировать. Евгений Гор, гражданский супруг певицы вообще заявил, что она дома.

Коронавирус диагностирован у 23-летней Анфисы Охлобыстиной, старшей дочери известного российского актера. Об этом она сама рассказала подписчикам своего фотоблога Instagram.

"Всем привет! Да! Это правда у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура - 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо!" - пишет дочь Ивана Охлобыстина.

Девушка сдала уже повторный тест, но результатов пока нет. Остальные дети актера (три дочери и двое сыновей) здоровы. Семья звезды сериала "Интерны" находится на самоизоляции.

55-летний Борис Джонсон, премьер-министр Британии, зараженный коронавирусом, похоже, благополучно преодолел кризис и пошел на поправку. Врачи дают осторожный прогноз, что он сможет вновь вернуться к своим прямым обязанностям уже через месяц и отмечают, что "политик в очень хорошем настроении".

Борис переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии Больницы Святого Томаса (Лондон) в общее отделение.

Борис Джонсон, фото: Twitter/RidusNews

Однако, даже после выписки из больницы, Борис Джонсон вынужден будет тщательно дозировать нагрузку, чтобы постепенно перейти к выполнению своих обязанностей премьер-министра в полном объеме.

Вылечился от коронавируса в тюрьме 68-летний продюсер Харви Вайнштейн. Мужчина недавно начал отбывать свой срок за изнасилование и сексуальные домогательства. Несмотря на тяжелое течение болезни, связанное с возрастом и сопутствующими заболеваниями, врачам удалось вылечить Ванштейна. Теперь он переведен на двухнедельный карантин в отдельную камеру.

Харви Ванштейн, фото: www.spletnik.ru

О положительном тесте кинопродюсера на коронавирус стало известно в конце марта. Предполагается, что Харви Вайнштейн заразился еще до своего заключения в исправительное учреждение. Вайнштейн проходил лечение в тюрьме Венде на западе Нью-Йорка (США), в специальной камере вместе с еще одним заключенным, у которого тоже был выявлен коронавирус.

Как мы уже писали, 60-летний российский певец Игорь Николаев почувствовал себя плохо и обратился к докторам. У него подозревали коронавирус, но его анализ на Covid-19 показал отрицательный результат.