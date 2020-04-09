На самоизоляции из-за пандемии коронавируса находятся сейчас миллиарды людей по всей планете. Сегодня, 9 апреля в Украине - 29-й день карантина, который стал временем различных челленджей (англ. challenge - "вызов", в контексте словосочетания "бросить вызов", то есть по-русски "развести на слабо").

Первыми популярности набрали спортивные вызовы подписчиков, которым предлагалось сделать по 100 приседаний в домашних условиях в течении недели или стоять в планке каждый день не менее 4 минут.

Сейчас же родился новый тренд в Instagram – это наряды из подушки. Модницы и модники со всего мира постят снимки своих стильных образов из постельного белья и выкладывают с хэштегом #quarantinepillowchallenge. На данный момент уже более 11 300 участников челленджа, которому всего лишь пару дней.

Пользователи делают платья из любимых подушек разных цветов, подвязывая их на талии ремнем. Девушки пишут у себя в постах, что теперь стало понятно, что такое настоящий "карантин-фэшн".

Девушки в платьях из подушек, фото: instagram.com/favoritecelebstyles, maximeads

Новый "наряд" модницы дополняют аксессуарами и другими вещами. Это могут быть туфли, брендовые сумочки, шляпы, солнцезащитные очки, бокал с шампанским или меховая накидка.

Принимают участие во флешмобе и мужчины, что в их исполнении выглядит еще более забавно.

Парни тоже участвуют в подушечном челлендже, фото: instagram.com/feestdjmaarten, joseph.ibz, alessiacepraga

Знаменитости тоже постепенно присоединяются к челленджу. Ксения Бородина, известная российская телеведущая уже соорудила платье из подушки и обула ботфорты на каблуке. "На домашке", - подписала кадр Ксюша и, конечно поставила хэштег.

Ксения Бородина с дочкой Теоной, фото: instagram.com

Участвует в челлендже и украинская светская львица Анастасия Сличная. Совладелица бренда купальников La Marе свое платье из подушки дополнила массивными серьгами и золотистыми туфлями. "Ну а что еще делать на таком чудесном карантине? Зато походила по квартире на каблуках", - говорит "Стране" экс-герлфренд Андрея Богдана, который ранее занимал пост главы Офиса президента.

Вызов Анастасия передала нескольким своим подругам, которые по условиям флешбома, должны тоже сделать подобные фото.

Анастасия Сличная, фото: instagam.com

Второй тренд в "Инстаграме", который пользуется успехом - это воссоздание мировых шедевров в домашних условиях. Этот челлендж запустил музей Гетти в Лос-Анджелесе (США). В качестве примера работники музея представили картину Мастера святой Цецилии "Мадонна с младенцем".

Оригинал (слева) и домашняя интерпретация, фото: twitter.com

К каждому такому посту с пародией на произведение искусства добавляют хэштеги #BetweenArtandQuarantine и #tussenkunstenquarantaine.

Так как с этими фотографиями действительно надо заморочиться, то участников челленджа на данный момент почти 9000.

Музей предлагает воссоздать известные полотна с помощью предметов и людей или животных, которые есть рядом — надо выбрать любимое произведение искусства, взять три вещи из дома и повторить его.

Картина "Крик" норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка

"Портрет молодой женщины" кисти голландского художника Николаса Элиаса Пикеной

"Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой" - картина нидерландского и французского художника Винсента ван Гога

"Иоанн Креститель" кисти итальянского художника Караваджо

"Конный портрет принца Бальтазара Карлоса" испанского художника Диего Веласкеса

Интересно, что "Девушка с жемчужной сережкой" нидерландского художника Яна Вермеера – одна из самых популярных картин в челлендже.

Мужчина с жемчужной сережкой

Пес с жемчужной сережкой

"Девушка с жемчужной сережкой" в домашнем исполнении

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