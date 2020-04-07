На днях 70-летняя российская певица Надежда Бабкина резко почувствовала недомогания. Народной артистке стало плохо в своей московской квартире. Сначала звезде поставили пневмонию, однако после вчерашней госпитализации она сдала тест на CОViD-19 и он оказался положительным, сообщает Lenta.ru.

Бабкину ввели в искусственную кому. У артистки диагностировали обширную двустороннюю пневмонию, клиническую картину медики описали как "абсолютно коронавирусную", однако уже сегодняшний тест на вирус показал отрицательный результат. В кому певицу ввели для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. По словам врачей, анализы могли оказаться отрицательными из-за мутации вируса.

То есть, с вероятностью близкой к 100% у нее коронавирус.

Надежда Бабкина, фото: instagram.com

Как пишут российские таблоиды, певица очень берегла здоровье – носила маску, дезинфицировала руки. Вплоть до того, как в Москве объявили карантин, Бабкина каждый день ездила на репетиции в театр "Русская песня", которым она руководит.

По данным "Комсомольской правды", у Бабкиной действительно может быть тот самый вирус, так как в последнее время она контактировала с заболевшими. Источник издания сообщил, что несмотря на запреты властей на массовые мероприятия и призывы самоизолироваться дома и минимизировать контакты, 19 марта артистка широко отметила свой 70-летний юбилей.

Инсайдер утверждает, что Бабкина собрала гостей - друзей и коллег - за большим столом, и в числе приглашенных была подруга из США со своим бойфрендом. А с пустя несколько дней этот мужчина "слег с коронавирусом". "А на прошлой неделе и Надю увезли с температурой 40", - добавил собеседник.

В это же время уже выписался из больницы 78-летний певец Лев Лещенко. Напомним, что он проходил лечение от коронавируса в инфекционной больнице в поселке Коммунарка.

Лев Лещенко на выписке, фото: instagram.com

Вместе с супругой, которая тоже находилась в клинике, артиста отпустили домой. "Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы. Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей, наша медицинская школа одна из самых основательных, соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся. Еще раз, спасибо всем за поддержку. Всем здоровья", - написал Лев Валерьянович у себя в фотоблоге Instagram и прикрепил снимок.

Напомним, что 23 марта, спустя несколько дней после возвращения с гастролей в США и Канаде, Лев Лещенко был госпитализирован с пневмонией.

Как мы уже писали, 79-летний Пласидо Доминго, известный испанский оперный певец, которому на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

"Я дома, и я чувствую себя хорошо. К счастью, с первого же симптома я, как всегда, находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующие болезни, поэтому инфекцию COVID-19 заподозрили сразу, и это мне очень помогло. Сейчас продолжаю терапию и отдыхаю", - написал Доминго у себя в социальных сетях.