Представители российского шоу-бизнеса теперь могут спать спокойно. У 78-летнего певца Льва Лещенко не подтвердился диагноз COVID-19, о чем свидетельствуют повторные тесты на коронавирус.

Об этом рассказал Олег Дмитриев, концертный директор артиста.

Как мы уже писали, Лев Лещенко и его супруга Ирина 24 марта были госпитализированы в московскую больницу №40 в поселке Коммунарка. Через два дня стало известно, что первый тест на коронавирус у певца оказался положительным. Еще спустя неделю, 3 апреля, артист заявил, что результаты повторных тестов - отрицательные.

"Выходит, коронавирус у него не подтвержден. У него пневмония", - сказал Дмитриев журналистам "Комсомольской правды". В то же время Лещенко с женой еще остаются под наблюдением в больнице.

Уже победил коронавирус 63-летний голливудский актер Том Хэнкс. Он и его жена Рита Уилсон почувствовали недомогания будучи в Австралии. Именно там Том снимался в новом фильме.

Том Хэнкс с супругой, фото: instagram.com

О заражении Том написал у себя в фотоблоге Instagram. Вскоре стало известно, что пара выздоровела. Актер вместе с Ритой выписались из госпиталя и отправились на домашний карантин. По возвращению в Америку они самоизолировались на 14 дней.

40-летняя Ольга Куриленко, французская актриса украинского происхождения сообщила, что взяла верх над вирусом. Ольга заявила, что полностью излечилась от COVID-19.

"Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - написала у себя в социальных сетях Куриленко. Во вторую неделю болезни, по ее словам, температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

Также Ольга рассказала, что о коронавирусе узнала после тестирования, проведенного в больнице. Врачи тогда не прописали ей никакого лечения: "Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией".

Утверждает, что у него уже все в порядке и 63-летний Борис Акунин, российский писатель. У себя на странице в соцсети Facebook он рассказал, что на 11-й день течения болезни доктор прописал ему антибиотики и они помогли.

"Заболел я в середине дня в пятницу 13-го. Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли, и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом). У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет "скорая". Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное. Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ", - поведал подписчикам Акунин.

16 марта сообщил о коронавирусе 47-летний британский актер Идрис Эльба (фильмы "Тихоокеанский рубеж", трилогия "Тор", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Отряд самоубийц"). Актер предположил, что его могла заразить Софи Грегуар-Трюдо, супруга премьер-министра Канады, с которой он виделся за две недели до обнаружения COVID-19.

Эльба говорил, что у него никаких симптомов не было, а сдал он тест на всякий случай. Правда, артист заметил, что в день сдачи теста у него крутило тело. Пару дней назад актер сообщил, что выздоровел вместе с и не имеет никаких симптомов.

Кстати, 44-летняя Софи, супруга Джастина Трюдо, премьер-министра Канады уже тоже здорова. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Так, по словам женщины, ее самочувствие сильно улучшилось, а ее лечащий врач заявил, что жена канадского лидера уже вне опасности. Первая леди страны поблагодарила неравнодушных подписчиков за поддержку в сложное для нее время.

Сфи Грегуар-Трюдо, фото: Flickr

"Сейчас сложные времена. Я знаю, как трудно быть наедине, ведь мы все социальные существа, включая меня. Но то, что мы увеличиваем физическую расстояние, не означает, что мы должны делать то же на эмоциональном уровне. От соцсетей к простому телефонного звонка - существует очень много способов оставаться на связи и фактически углублять наши отношения на расстоянии", - написала Софи.

40-летняя американская певица Пинк (Pink) около двух недель назад почувствовала себя плохо. Также симптомы коронавируса проявились у ее 3-летнего сына Джеймсона. В результате семейный врач сделал им тест на COVID-19, который оказался положительным. "Я плакала по ночам и никогда в своей жизни так много не молилась, - призналась мама двоих детей в инстаграм-трансляции. - Здоровье наших детей нам не гарантировано. Нет никого, кто был бы от этого защищен".

Певица Пинк с сыном, фото: spletnik.ru

"Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", – утверждает звезда. Cейчас их с сыном состояние улучшилось, но они все еще борются с последствиями инфекции. Певица решила поддержать сотрудников здравоохранения пожертвовала по $500 000 в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.

По информации немецкого издания Bild, в больницу города Берлина был экстренно госпитализирован 57-летний Тиль Линдеманн, лидер группы Rammstein. Как писали немецкие издания, ему сделали быстрый тест, который показал положительный результат на COVID-2019.

Тилль Линдеманн, фото: facebook.com

Новостей о состоянии Тиля пока не было, но, надеемся, он идет на поправку.

71-летний принц Чарльз, который был болен коронавирусной инфекцией нового типа - вылечился. Сейчас он чувствует себя хорошо. Представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола, подтвердили, что после консультации с доктором было принято решение отпустить принца Уэльского с режима самоизоляции.

Принц Чарльз, фото: instagram.com

23 марта принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской, сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Наследник британского престола оказался заражен, его жене удалось избежать болезни.

Не отступает болезнь от 55-летнего Бориса Джонсона, премьер-министра Британии Бориса. Его лечат при помощи кислородной терапии. Это лечение подразумевает подачу насыщенного кислородом воздуха непосредственно в легкие пациента.

Борис Джонсон, фото: Twitter

Джонсон в последние дни продолжал удаленную работу из больницы, куда его госпитализировали после обнаружения коронавируса 10 дней назад. Однако симптомы болезни у премьера не ослабли, а температура не снижается уже неделю. По словам врачей, такое состояние Джонсона может привести к пневмонии, что намного опаснее для пациентов в таком возрасте.

79-летний Пласидо Доминго, известный испанский оперный певец, которому на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. В своем "Фейсбуке" тенор заявил, что в последнее время в социальных сетях и СМИ было распространено много запутанной и неправильной информации о его состоянии здоровья, поэтому он решил прокомментировать это лично.

Пласидо Доминго, фото: facebook.com

"Я дома, и я чувствую себя хорошо. К счастью, с первого же симптома я, как всегда, находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующие болезни, поэтому инфекцию COVID-19 заподозрили сразу, и это мне очень помогло. Сейчас продолжаю терапию и отдыхаю", — написал Доминго.

Также певец добавил, что волнуется за больных коронавирусом и врачей, которые работают, чтобы спасать жизни. Доминго призвал поклонников оставаться дома.

"Страна" уже сообщала, что с сегодняшнего дня в Украине запрещается посещать парки, только, если вы не выгуливаете собаку или находитесь там по служебной необходимости, нельзя перемещаться группами более, чем из двух человек, с собой нужно носить документы, удостоверяющие личность, подросткам до 14 лет можно появляться на улице в сопровождении родителей, а лицам старше 60 лет предписали сидеть дома. За нарушение новых карантинных правил обещают штрафовать.