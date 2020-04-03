В Украине 23-й день карантина из-за пандемии коронавируса.

Правительство с понедельника ужесточает его меры и уже с 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора.

Мода чутко реагирует на все изменения в мире и появление вируса COVID-19 не стало исключением. Дизайнеры создают новые аксессуары, а предприниматели хайпуют на отстутствии гигиенических масок в аптеках.

Миланская неделя моды проходила без зрителей, а модели французского бренда Marine Serre ходили по подиуму в защитных масках.

Фрагмент показа бренда Marine Serre, фото: vogue.ua

Украина тоже старается следовать всемирным антивирусным трендам. Так, политолог Вадим Карасев появился в черной маске cо стразами на молнии во время политического ток-шоу "Черный лебедь" на канале NewsOne. "Это уже элемент культуры, маски, дизайнеры работают над тем, чтобы мы более культурно и модно переносили все эти тяготы и лишения" - объяснил он, расстегнув аксессуар.

Вадим Карасев в шоу "Черный лебедь" на NewsOne, фото: newsone.ua

Карасев также рассказал, что маску для него сделала дизайнер Елена Голец. По словам политолога, она сама позвонила ему и предложила. Елена Голец - основательница брендов Golets и Dolcedonna.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже решил, что самое время обзавестись необычной маской. Виталий в очередной раз призвал жителей города "не шастать по улицам без надобности". А на днях в своем видеообращении появился в защитной маске с хэштегом-принтом #доситьшастать.

Виталий Кличко, фото: instagram.com

Городской голова запустил флешмоб в своем официальном фотоблоге Instagram, где просит ставить этот хэштег под фото тех, кто остается дома во время карантина. Как стало известно "Стране", идея принадлежит пресс-службе мэра, а самые активные участники смогут получить в подарок такую черную маску, как у Кличко или футболку.

Российская светская львица и продюсер Яна Рудковская предстала в маске с цветами на шоу Chanel во Франции. Яна уточнила, что маска неопреновая, а цветочки сделаны ею лично.

Яна Рудковская, фото: cosmopolitan.ru

Бренд LA Story певицы Анны Седоковой (одна из участниц группы "ВИА Гра") выпустил целую коллекцию масок - из неопрена, хлопка и даже экокожи. Носить аксессуар предлагается не с целью защиты, а ради красоты - поверх настоящих медицинских масок.

Анна Седокова в маске своего бренда, фото: instagram.com

Цены на защиту не низкие: от 1000 рублей (около 360 гривен) за неопреновую маску до 2000 рублей (около 720 гривен) за кожаную. Все средства певица обещает перевести в фонд помощи пожилым людям "Старость в радость".

Украинский телеведущий Владимир Остапчук тоже занялся производством масок с принтом хэштега #подбухиваю. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram и пригласил подписчиков в свой онлайн-магазин.

Владимир Остапчук, фото: instagram.com

На стартовой странице портала написано: "Привет, Я Владимир Остапчук. И я подбухиваю. А если вы на моем сайте, значит вы тоже хотите это делать стильно и красиво. Что ж, желаю вам найти гармонию, любовь и крутые вещи. И помните, жизнь слишком коротка, чтобы не #подбухивать".

Маска от Остапчука стоит 170 гривен. В продаже имеются худи, свитшоты, сумки, чехлы на телефоны и прочее.

На глобальной торговой интернет-площадке AliExpress (товары производителей из Китая) от масок глаза разбегаются. Помимо обычных гигиенических, здесь есть и детские, и смешные. Вот, к примеру, продают с зубами и мордочками животных.

Стоит такая до $2 (до 60 гривен), но если ваш заказ меньше $35 - нужно будет оплатить доставку. Как долго маска будет ехать в Украину в нынешних реалиях - не известно.

Один из самых популярных итальянских брендов уличной одежды Off-White выпустил восемь защитных масок для лица. Они доступны в четырех цветах: черном, белом, бордовом и оттенке лайма. Каждая маска украшена одним из узнаваемых логотипов бренда: крестом, неоновой абстракцией или футуристической надписью Off-White. Они полностью сделаны из хлопка.

Маски уже продаются на сайте магазина Feature и стоят $95 (2660 грн).

В Иордании дизайнер Самия Альзаклех (Samia Alzakleh) разработала гламурные маски со стразами. "Самая главная цель - это, конечно, призвать людей задуматься о своей безопасности. Мои маски не на сто процентов медицинские, и защиты, может быть, не дают соответствующей. Я это признаю. Но зато они хорошо заметны. Лучше всего надевать их поверх сертифицированных средств. Такой аксессуар подойдет для тех, кто следит за модными трендами", - цитируют слова Самии Альзаклех западные таблоиды.

Маски, которые делает Самия Альзаклех, фото: instagram.com

В рамках кампании по привлечению внимания к средствам защиты от коронавируса, Самия раздала свои творения ведущим иорданским знаменитостям и блогерам.

Египетские дизайнеры модного дома Samo Haggers предложили невестам модное решение: свадебное платье с маской.

Свадебное платье с маской, фото: nina.nn.by

Дизайнеры объясняют, что кружевная маска нужна не только для того, чтобы препятствовать распространению вирусов, а чтобы "мягко отвадить гостей от желания поцеловать невесту".

Как мы уже писали, голливудская актриса Гвинет Пелтроу носит маску из лимитированной коллеции от бренда Airinum и стоит она 2721 гривну ($99).