Сегодня, 2 апреля в Киеве произошел первый летальный случай: от коронавируса умерла 70-летняя женщина. В стране уже 804 зараженных и 20 умерших от этой болезни. Прирост только за вчера - плюс 120 новых случаев. Карантин в Украине продолжается уже 22 дня и мэры всех городов настоятельно просят людей не выходить на улицу без веской на то причины.

Полиция в Киеве составила уже более 460 протоколов за нарушение карантина, а также оштрафовала пятерых человек за несоблюдение режима обсервации. Напомним, что 17 марта Рада ввела штрафы и дополнила Кодекс об административных правонарушениях. За игнор карантина и норм санитарной гигиены предусмотрели штраф от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц - от 34 000 до 170 000 грн.

Вчера мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей города "не шастать по улицам без надобности". А сегодня в своем видеообращении появился в защитной маске с хэштегом-принтом #доситьшастать. Также городской голова запустил флешмоб на своем официальном фотоблоге Instagram, где просит ставить этот хэштег под фото тех, кто остается дома во время карантина. Как стало известно "Стране", самые активные участники смогут получить в подарок такую черную маску, как у мэра.

До 24 апреля украинцам ужесточили карантин: запретили выходить на улицу без масок, перемещаться группами больше двух человек и посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости. Скорее всего эти ограничения начнут действовать с 6 апреля, но и сегодня украинцам рекомендуют оставаться в своих квартирах.

"Страна" вчера и сегодня прошлась по Киеву, чтобы посмотреть, как выглядит город в условиях карантина. И, забегая наперед, скажем, что да, людей стало меньше, но, они продолжают гулять в парках, бегать на стадионах и устраивать пикники.

В парке "Наталка" на Оболони сегодня в первой половине дня аншлаг. И на беговых дорожках, и на стадионе, и на детских площадках. Практически все лавочки заняты родителями, которые присматривают за своими малышами. В защитных масках - единицы. Интересуемся у одной из мам, не опасается ли она за здоровье своих двух малолетних сыновей и получаем достаточно резкий ответ: "На воздухе полезнее, чем перед телевизором. Надоело дома сидеть. Смотрите, какая погода! Чего гулять на балконе? Дети в четырех стенах с ума сходят, а в новостях показывают всякие ужасы, специально нагнетают, чтоб мы боялись".

Весенние прогулки в парке "Наталка", фото: Варвара Квитка, "Страна"

На Оболонской набережной тоже многолюдно: кто-то пьет кофе, кто-то просто вышел на улицу поговорить по телефону, а кто-то - ест фаст-фуд, лузгает семечки и читает газету.

Оболонская набережная, фото: Варвара Квитка, "Страна"

В центре города людей меньше. И если вчера Майдан Независимости был без единой души, то сегодня в районе ресторана McDonald's и памятнику Архангелу Михаилу, а также на улице Крещатик - катаются на роликах, просто бродят или фотографируются. Ответы на наши вопросы такие же, мол, кислород защищает от коронавируса.

Улица Крещатик, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Панорама города со зданием Главпочтамта и Домом Профсоюзов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Станция метро "Печерская", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Европейская площадь, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Площадь Победы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На дорогах 10-тибальных пробок, естественно, нет, но автомобильный поток достаточно плотный, как и в любой другой день вне карантина: на Проспекте Победы, бульварах Леси Украинки и Дружбы народов.

Проспект Победы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Перекресток на бульваре Леси Украинки, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Вид на бульвар Дружбы народов с Печерского моста, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Побывали мы и на любимых мостах гостей и жителей столицы. По мостику влюбленных, который недавно отреставрировали, время от времени ходят люди. А вот на Пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск, который в народе называют "мостом Кличко", гуляют и наслаждаются видами города через панорамную трубу.

Мостик влюбленных в Киеве, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Пешеходно-велосипедный мост, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Арка Дружбы народов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как писала уже "Страна", в Киеве контролируют режим самоизоляции по телефону, а к находящимся на карантине могут приехать с проверкой.