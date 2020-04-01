Сегодня на календаре 1 апреля и 21-й день карантина в Украине. Покидать свои квартиры жителям столицы и многих городов рекомендовано только для поездок на работу, посещения продуктовых магазинов и аптек, выгула домашних животных.

Ежедневно Виталий Кличко, мэр Киева в своих видеообращениях призывает не покидать пределы своих апартаментов. Сегодня же он настоятельно попросил не "шастать" по улицам без необходимости.

"Хочу обратиться к правительству: примите пожалуйста шаги, которые помогут власти на местах контролировать меры ограничений, примите жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работы некоторых предприятий", - сказал Кличко.

Напомним, что в Киеве за прошлые сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25 человек до 132.

В Кабмине уже обнародовали список новых ужесточенных карантинных мер, которые до 24 апреля будут действовать на территории страны. Украинцам запретили выходить на улицу без масок, перемещаться группами больше двух человек и посещать посадки и парки.

"Страна" прошлась по Киеву, чтоб посмотреть как он выглядит в первый день апреля.

Вывод однозначен: да, киевляне продолжают, выражаясь словами мэра, "шастать".

На улицах достаточно людно, а на дорогах - пробки. Исключение - самый центр Киева. Там народу действительно мало.

Улица Елены Телиги в традиционной тянучке, фото : Варвара Квитка, "Страна"

Улица Крещатик, работники коммунальных служб при деле, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Да, Крещатик не такой оживленный, как обычно, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В центре города людей мало, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Возле продуктовых магазинов и супермаркетов аншлаг даже в будни, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Очередь на одно из отделений "Новой почты", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Площадь Льва Толстого, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Курьеры Glovo ждут заказы, фото: Варвара Квитка, "Страна"

Достаточно оживленно в районе метро "Печерская", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Чем дальше от центра - тем больше людей на улицах, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Действительно пустынное место в Киеве - это Майдан Независимости. Возможно, из-за того, что здесь всегда много полиции.

Майдан Независимости в 21-й день карантина, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Большинство улиц городов планеты отвыкают от людей и выглядят именно так, как наш Майдан. К примеру, в Вене (Австрия) стоит отличная погода, а людей на улицах практически нет.

Как мы уже писали, в Австрии находиться на улице можно если не одному, то только вместе с родственниками, с друзьями - "непорядок" и штраф. А тут он один из самых драконовских - €2200.

Одна из центральных улиц в Вене, где стоит Чумная колонна, фото: "Страна"

Запрещено появляться также на общественных спортивных площадках, зато можно гулять и бегать в лесу, у реки. Метро в Вене открыто, общественный транспорт тоже ходит.

Улицы Рима (Италия) и окрестности вблизи известных достопримечательностей стали практически безлюдными. Сегодня стало известно, что правительство страны решило продолжить жесткие ограничения на передвижение граждан и путешествия, введенные в связи с эпидемией коронавируса, до 13 апреля.

Колизей в Риме, фото: facebook.com

В Москве (Россия) с 30 марта действует всеобщий режим самоизоляции, введенный указом мэра города Сергея Собянина в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Красная площадь в Москве, фото: meduza.io