В российском шоу-бизнесе хорошие новости. 78-летний певец Лев Лещенко пошел на поправку. Напомним, что артисту диагностировали короновирусную этиологию пневмонии. Он по прежнему находится в московской больнице в поселке Коммунарка (4 км от МКАД). Состояние Льва Валерьяновича существенно улучшилось, но речь о выписке пока не идет.

Как рассказал Владимир Винокур, юморист и близкий друг Лещенко, они созваниваются и певец чувствует себя неплохо. "Разговаривали с ним, на улучшение пошел, все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут, сам жду", - сказал Винокур журналистам "РИА Новости".

Ранее Денис Проценко, главврач больницы, куда поступил Лещенко, сообщил, что Лев Валерьянович попал в реанимацию, но несколько дней назад его перевели в обычную палату. Здесь он лежит с супругой Ириной, которая тоже заразилась вирусом.

Лев Лещенко и Владимир Винокур, фото: cosmo.ru

Как мы уже писали, до выявления диагноза Лев Лещенко ходил на телеэфиры и побывал на вечеринке по поводу дня рождения Аллы Крутой, сестры композитора. Там собрался весь бомонд, именно поэтому сейчас знаменитости активно сдают анализы и самоизолируются.

Телеведущая Лера Кудрявцева уже три дня ждет результатов теста. О подробностях вечеринки звезда рассказала в программе "Звезды сошлись".

"Я не тот человек, который поддается панике. Но и панибратствовать с вирусом нельзя. Я надеюсь, что все будет хорошо. На всякий случай я тест сдала. Лев Валерьянович поздравил в тот вечер Аллочку Крутую. Он быстро уехал. Тогда еще не говорилось никуда не ходить, но уже все были осторожны. Люди, которые были в Куршевеле, к примеру, самоизолировались и на юбилей не пришли. Все уже ходили со спреями, но еще, конечно, без масок", - объяснила Кудрявцева.

Лера Кудрявцева в эфире на телеканале НТВ, фото: ntv.ru

Лера осталась одна в московской квартире, чтобы не подвергать родственников опасности. Чтобы сдать анализы Кудрявцева позвонила в "скорую", которая очень быстро среагировала на вызов.

"Когда узнала, что творится с Лещенко, то сразу вызвала скорую. Сказала: "Ребята, я была в Дубае. Потом общалась с Лещенко". Через пять минут ко мне приехали. Я думала, буду ждать долго. Доктор был в специальной одежде. Целый час разговаривал со мной. У меня взяли мазок из носа и рта. Сказали, что желательно три дня посидеть дома. Если тест будет положительным, то мне позвонят", - поделилась звезда.

Украинская поп-артистка Ани Лорак, которая была гостьей у Крутой, чувствует себя хорошо. Об этом "Стране" сообщил PR-менеджер артистки Александр Хитров.

Ани Лорак на домашнем карантине, фото: instagram.com

"Она полностью здорова. И желает всем беречь себя, оставаться дома, что и делает сама сейчас, проводя максимум времени с семьей", - заявил представитель певицы.

На домашнем карантине находится певец Николай Басков, который выступал на дне рождения Крутой. "Чувствует Николай себя прекрасно. У нас все хорошо", - сообщила "КП" Марина Наумова пресс-секретарь артиста. Кстати, Николай Басков еще до пандемии запасся дезинфекторами.

Николай Басков, фото: instagram.com

"В этом заслуга моей мамы, она серьезно относится к этому вопросу, - рассказал журналистам Басков. - Запас дезинфекторов у меня большой: и салфетки, и средства для обработки рук. Я давно приучен обрабатывать руки антисептиком. Так что у меня ничего в этом плане не изменилось. Как соблюдал меры предосторожности, так и соблюдаю. Стараюсь не посещать места, где есть большое скопление людей. Честно говоря, я давно хотел сделать паузу, отдохнуть. Не хватало времени для близких, все время находился в каком-то забеге".

Певец Игорь Николаев, который был среди гостей, почувствовал себя плохо и обратился к докторам. У него подозревали коронавирус, но его анализ на Covid-19 показал отрицательный результат. Об этом сам Николаев сообщил в фотоблоге Instagram, также он разместил снимок бланка с результатами анализа.

"Долгожданный результат: Covid-19 - "Отрицательно"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!.." - написал музыкант.

Как писала уже "Страна", депутаты и тусовщики привезли коронавирус в Украину с курорта Куршевель во французских Альпах.