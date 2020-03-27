Артисты российского шоу-бизнеса паникуют. Анализы показали, что у знаменитого певца 78-летнего Льва Лещенко коронавирус. Но, как оказалось, серьезные проблемы со здоровьем могут быть не только у него. Незадолго до выявления вируса COVID-19 Лещенко ходил на телеэфиры, вечеринки и побывал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, где собрался весь бомонд.

Лев Лещенко мог заразить коллег, фото: gazeta.ru

Эта история началась с того, что Лев Валерьянович и его супруга Ирина обратились в московскую больницу в поселке Коммунарка (4 км от МКАД), так как у них не проходили признаки ОРВИ. Незадолго до этого Лещенко с женой вернулись из Канады и США. Но перелет у них был через Марсель (Франция), где супруги почувствовали первые симптомы болезни. У Льва при обращении в больницу подозревали воспаление легких. Позже тест показал, что у артиста выявлен коронавирус.

Главврач больницы Денис Проценко написал у себя на странице в социальной сети Facebook, что у Лещенко была подтверждена короновирусная этиология пневмонии.

"В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - написал Проценко.

А пока Лев Валерьянович идет на поправку, в российском шоу-бизнесе переполох. Дело в том, что 19 марта пошел на эфир к Андрею Малахову, будучи инфицированным. Естественно, он мог заразить остальных на площадке.

Речь идет о программе, которая вышла в эфир 21 марта на федеральном канале "Россия 1". В день съемок в студии, помимо певца, находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актер Геннадий Хазанов.

Сегодня Наталья, жена Аркадия Укупника рассказала "Звезде", что они вынуждены изолироваться, после общения с Лещенко. "Пока хорошо, надеемся на лучшее", - сказала супруга исполнителя.

Аркадий Укупник с женой Натальей, фото: instagram.com

Помимо телеэфира, заболевший Лев Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. Как написала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", всем, кто находился на мероприятии, стоит быть внимательнее к своему здоровью и самочувствию.

Ксения Собчак, фото: iz.ru

Также телеведущая сообщила, что 60-летний певец Игорь Николаев, который чувствует себя плохо и также доставлен в больницу. И его мог заразить новым коронавирусом именно Лещенко.

У музыканта предварительно диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести.

Там же на дне рождения были певцы: Олег Газманов, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Александр Розенбаум, певицы Ирина Аллегрова, Ани Лорак и Алсу, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. О здоровье этих знаменитостей тревожных пока не было.

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