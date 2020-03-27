Карантин из-за пандемии коронавируса в Украине предварительно продлили до 24 апреля. В ближайший месяц по прежнему не получится вести привычный образ жизни и надо адаптироваться в рамках своего жилья. "Страна" уже писала о том, что психологи рекомендуют не зацикливаться на плохих новостях, а вдумчиво читать книги во время изоляции. А чтобы не поругаться с семьей, можно разделить жилплощадь на зоны.

Чтобы карантин не помешал вашим планам похудеть к лету, спорт исключать не стоит: тем более, что эффективные тренировки с подручными средствами можно делать, не выходя из своей квартиры. Знаменитости доказывают это на собственном примере. Мы собрали мотивационные видео звездных тренировок и советы от селебритиз.

38-летняя певица Вера Брежнева постоянно следит за своей фигурой: придерживается правильного питания, а также регулярно занимается спортом.

"Я занимаюсь им в первую очередь для того, чтобы хорошо себя чувствовать! Потому что на первое место для себя ставлю здоровье! Поэтому физ.нагрузка должна помогать моему телу и организму, а не вредить. Я за многие годы пробовала много разных вариантов и направлений. И вообще училась "напрягать" тело, мышцы, связки. Но только несколько лет назад поняла, что здоровое тело должно быть расслабленным. В нем не должно быть блоков и зажимов. И тогда начала учиться расслабляться. Сейчас , после гастролей, съемок, нагрузок я в первую очередь восстанавливаю тело именно расслаблением. Но! Хочется, чтобы мышцы и связки правильно работали. Были в правильном тонусе, выносливые и гибкие. Для этого их нужно правильно тренировать. Для каждого это "правильно" свое. И его нужно найти. Я уже давно говорила вам, что для себя нашла функциональные тренировки , пилатес и джиротоник. Это все помогает моему телу быть в тонусе, полноценно работать и, конечно, быть красивым, с каждым годом сохраняя здоровье", - пишет в своем дневнике vbdiary Вера, который она ведет в Instagram.

Вера Брежнева, фото: instagram.com

Идеальный график занятий Брежневой - через день. В каком бы городе или стране она ни находилась - 40-60 минут свободного времени она занимаюсь в номере отеля на полотенце. Так же к тренировкам в любом месте по возможности добавляет кардио-нагрузку (от ходьбы в быстром темпе по парку/набережной до ходьбы на беговой дорожке). По словам певицы, час кардио - идеально. А самое главное в тренировках - восстанавливаться и правильно питаться.

Артистка на своем YouTube-канале поделилась тренировкой для мышц пресса. Занятие не потребует никакого инвентаря, кроме коврика.

Тренировка на пресс от Брежневой, видео: youtube.com

32-летняя певица Настя Каменских (NK) тоже призывает своих подписчиков не лениться и посвятить часть времени спорту в домашних условиях. Она стала тренером для своих поклонников и время от времени выходит в прямой эфир своего Instagram, чтоб заняться фитнесом онлайн.

"Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко. Когда я провела первую онлайн тренировку с вами и получила так много фидбеков, то поняла, что хочу и буду продолжать! Поэтому на период карантина мі с вами регулярно будем заниматься вместе! Я уже разрабатываю для вас программу тренировок. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким (ягодицы, как у светской львицы Ким Кардашьян - Ред.), стройные ножки и подтянутые ручки!" - пишет Настя.

Настя Каменских, фото: instagram.com

Каменских также поделилась тремя упражнениями, которые помогут немного размяться в домашних условиях. Перед выполнением упражнений стоит разогреться и выполнить суставную зарядку.

1. Ягодичный мостик. Техника выполнения несложная. Ложимся на спину, руки вдоль туловища, упор на согнутых ногах, поясница плотно прижата к полу. Делаем вдох и на выдохе поднимаем таз и спину до тех пор, пока тело не примет позицию ровной натянутой струны. В высшей точке максимально сжимаем ягодицы, задерживаемся на несколько секунд. Вдох - возвращаемся в нижнюю точку, не расслабляя ягодицы. Делаем 20-30 повторений. Можно два-три подхода, если есть силы.

2. Планка. Примите упор лежа, опираясь на локти и носки выпрямленных ног, расставленных на ширине бедер. Расположите руки на уровне грудной клетки на расстоянии чуть шире плеч. Главное условие правильной стойки - прямой позвоночник. При выполнении упражнения не прогибайте и не округляйте спину, дышите естественно и свободно. Держитесь в таком положении максимально долго.

3. Приседания. Для девушек в этом упражнении важна правильная техника, чтобы не перекачать переднюю поверхность бедра и не перегрузить суставы. Ноги на ширине плеч, стопы располагаем так, чтобы носки были чуть развернуты в стороны, вес переносим на пятки. Во время приседа не сводим колени внутрь и не разводим, строго ровно, стопы - не должны отрываться от пола. Вдох - опускаемся как минимум до параллели бедра с полом. Выдох - подъем.

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова, она же российская певица Глюк'OZA рекомендует начинать утро с прыжков на скакалке, упражнений на пресс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 30 Ноя 2016 в 5:49 PST

Не забыть потренировать ноги и ягодицы с помощью резинки, а также постоять в планке с утяжелителем - для всего этого вовсе не надо идти в спортивный зал. Хорошее настроение и заряд бодрости на весь день Ионова гарантирует.

61-летняя поп-королева Мадонна тоже не тратит на карантине время зря и творчески подходит даже к спортивным тренировкам. Певица выложила в свой Instagram видео, на котором она занимается (пока еще вместе с тренером) и танцует в перерывах между упражнениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 16 Мар 2020 в 6:03 PDT

Как писала уже "Страна", 36-летний рэпер Тимати во время эпидемии коронавируса и карантина улетел отдыхать на Мальдивы. И пока его коллеги призывают оставаться дома и следовать рекомендациям экспертов, артист с единомышленниками занимается серфингом.