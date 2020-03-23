В ночь с 14 на 15 марта по всей Франции закрыли рестораны и горнолыжные курорты в связи с пандемией инфекции COVID19. Элитный курорт Куршевель тоже остановил свои подъемники и не принимает новых гостей. Сезон здесь открылся 14 декабря 2019 года и должен был продлиться аж до 26 апреля 2020-го. И если раньше это место ассоциировалось со словами "роскошь", "шик" и "эксклюзив", то теперь к этому списку добавились "коронавирус" и "боль".

По данным Минздрава, несколько человек, которые прилетели с этого курорта после 8 марта - заразились коронавирусом.

Среди них был и Сергей Шахов, депутат из группы "Довіра", у которого медики 19 марта диагностировали коронавирус и он сейчас находится в Александровской больнице.

Шахов успел заразить свою супругу и, возможно, еще двоих своих соратников: нардепов Сергея Вельможного (делает еще один тест) и Александра Лукашева (хотя он говорит, что последний тест показал отрицательный результат).

Сергей Шахов (второй слева), Сергей Вельможный (второй справа) и Александр Лукашев (справа), фото: facebook.com

Депутат Александр Качура ("Слуга народа") сообщил "Стране", что 18 марта в медпункте Рады (ул. Садовая) прошло тестирование депутатов экспресс-тестами, но в силу их низкой эффективности многие народные избранники отдельно проходили диагностику по методу ПЦРИх.

Депутат Александр Сухов показывает как проходит тестирование в медпункте Рады, фото: facebook.com

Нам также стало известно, что положительный результат теста на коронавирус получил еще один пассажир того рейса, которым летел депутат Шахов. На условиях анонимности он рассказал "Стране", как это случилось: "У меня сразу началась температура и сильный кашель. Я попытался сделать тест. Но мне все говорили - что это только решает семейный врач. А у меня нет семейного врача, так как я постоянно в частную клинику хожу. Пришлось пойти на обман - по моей просьбе один знакомый, у которого есть семейный врач вызвал ко мне его, но как бы к себе для тестов. Когда врач приехал и увидел, что это другой человек, он сначала отказывался делать тесты, но потом согласился за взятку. Тест оказался положительным".

По нашей информации, на курорте Куршевель отдыхал и Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента Украины.

Именно поэтому он вчера на своей странице в социальной сети Facebook запостил фотографию отрицательного теста.

"Помните старый анекдот: Мама в детстве, одевая колготы говорила: "Запомни сынок две полоски - жопа".(Тест на короновирус - одна полоска негативный результат, две - позитивный). p.s. Раньше этот анекдот был про тесты на беременность", - шутит бывший чиновник.

Также каталась на лыжах в Куршевели со своими друзьями и Анастасия Сличная, с которой недавно расстался Андрей Богдан. Как нам стало известно, пара на курорте отдыхала раздельно. Позже прошла информация о том, что у Насти выявили корнавирус.

Но знакомые девушки это опровергают. Они говорят, что Анастасия здорова, находится дома на карантине и пока правительство не разрешит свободно передвигаться по городу, не планирует покидать пределы своего жилья.

Анастасия Сличная в Куршевели, фото: facebook.com

Также подозрение на коронавирус и у Виктории, старшей дочки покойного Василия Джарты, председателя Совета министров АР Крым в 2010-2011 годах. Дочери чиновника - известные светские львицы и путешественницы.

Виктория и Ольга Джарты, фото: tabloid.pravda.com.ua

Виктория Джарты уже давно работает в Хозяйственном суде столицы и дослужилась до заместителя председателя, а младшая Ольга была в 2011 году замначальника Киевской областной таможни, сейчас же занимается предпринимательской и общественной деятельностью. Увлекается флористикой и озеленением.

Кстати, некоторые отдыхающие на время карантина остались на французском курорте. Они живут в отелях, заказывают еду на вынос из ресторанов и ходят гулять. Но таких людей в Куршевели мало. В основном это те, кто приехал сюда на личных автомобилях.

Как писала "Страна", депутат Горбенко (СН) сообщил, что тест показал у него коронавирус. Он сидел в Раде неподалеку от Петра Порошенко.