Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в культурную жизнь. По всему миру отменяются массовые мероприятия: концерты, спортивные турниры, выставки и фестивали.

Официально было объявлено, что в Роттердаме (Нидерланды) не будет проводится музыкальный конкурс "Евровидение-2020". Об этом стало известно из официального сообщения организаторов в мироблоге Twitter.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

"За последние несколько недель мы рассмотрели множество альтернативных вариантов, которые бы позволили провести "Евровидение". Однако из-за неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, а также из-за ограничения, введенными властями разных стран, Европейский вещательный союз (EBU) принял тяжелое решение не проводить это событие, как планировалось. В основе этого решения лежит забота о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире. Мы продолжим переговоры о возможности провести "Евровидение-2021" в Роттердаме", - говорится в заявлении.

Напомним, что в этом году Украину на конкурсе должна была представлять группа Go-А, которая выиграла Национальный отбор. По предварительным данным, в 2021 году ребята автоматически поедут на "Евровидение".

Go-A, фото: facebook.com

"Если в жизни группы ничего не поменяется и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы будем этому содействовать. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов", – заявил Зураб Аласания, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Никакого футбола и бега

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финалы еврокубков предварительно на последнюю неделю июня. Так, планируется, что финал Лиги Европы состоится 24 июня, а финал Лиги чемпионов – 27-го, сообщает ряд испанских СМИ. Однако официального заявления еще не было.

Зато в УЕФА однозначно решили перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Десятый Киевский международный полумарафон (Kyiv Half Marathon), который был запланирован на 4-5 апреля, перенесен на осень. Новые даты забегов - 19-20 сентября 2020 года.

Новые даты марафона, фото: kyivhalfmarathon.org

Все регистрации сохраняются за участниками марафона и будут актуальными для новых дат.

Шоу "Голос страны-10" переносит прямые эфиры

На телеканале "1+1" принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу "Голос страны". Для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн режим, сообщает пресс-служба канала.

В шоу "Голос страны" изменили даты прямых эфиров, фото: 1plus1

Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся на другие даты. Как именно зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу организаторы сообщат в ближайшее время – следите за новостями проекта на официальных страницах в соцсетях.

Этап "нокауты" будет продлен – телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде. В первом эпизоде нокаутов зрители будут наблюдать за тем, как будут бороться за победу участники из команды певца Дмитрия Монатика (MONATIK).

Церемония награждения премии Yuna состоится в мае

Масштабное шоу в честь вручения одной из украинских музыкальных наград YUNA было назначено на 24 марта. Для его проведения арендовали Дворец спорта и пригласили большое количество звезд.

Премию YUNA будут вручать в мае

Но тут грянул карантин и праздник пришлось отложить.

Новая дата – 26 мая, все приобретенные билеты остаются в силе, также билеты есть еще в продаже.

Ulichnaya Eda отложила открытие сезона

Вот уже несколько лет с наступлением теплого сезона в Киеве на Арт-заводе Платформа (ул. Беломорская) начинались фестивали стрит-фуда под брендом Ulichnaya Eda. В этом году первое мероприятие серии должно было состояться 28 и 29 марта. Из-за картина его перенесли на 16-17 мая.

Первая "Уличная еда" будет посвящена вину. Запланированы лекции и дегустации.

Светлана Лобода и Макс Барских перекроили свои турне

Украинские артисты, у которых были туры за границей, отменили концерты на предварительно запланированные даты. Так, о переносе концертов в Германии сообщили Макс Барских и Светлана Лобода (LOBODA).

Барских пришлось пересмотреть даты своего мирового шоу Nezemnaya World Tour 2020.

"Сожалею, что приходится писать вам об этом, но в связи с решением правительств Германии и Чехии об ограничении общественных мероприятий, тур #NEZEMNAYA в этих странах переносится. Новые даты будут объявлены в ближайшее время. Берегите себя и близких. И до скорой встречи!" – сообщил Макс в своих социальных сетях.

Все концерты Барских отменены, фото: instagram.com

Певица Светлана Лобода уже объявила новые даты своего тура по Германии.

"Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Поэтому мы переносим первую часть нашего тура по германии с марта на май! Мне всегда крайне трудно отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе!" – пишет Светлана.

Новая афиша концертов Лободы, фото: instagram.com

Звезды дают концерты онлайн

Популярные артисты по всему миру перенесли свое творчество в интернет. Так, онлайн-концерты уже дали украинский коллектив The Hardkiss и солист американской инди-рок-группы Imagine Dragons.

Сегодня, 20 марта в 19.00 своих фанатов порадует певица Настя Каменских (NK).

Каменских анонсировала онлайн-концерт, фото: instagram.com

"Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Если у вас возникли сложности, поможет настроиться музыка. Я решила сделать эту пятницу особенной для всех, кто остается дома, и подарить вам хорошее настроение и свои песни. К мероприятию обязательно подготовьте чашку ароматного чая, а может и бокал вина, уютный плед и хорошее настроение", - отметила Настя.

Обязательно следите за страницами своих любимых артистов в социальных сетях, возможно, и они присоединятся к концертной деятельности онлайн.

Как писала уже "Страна", американская певица Леди Гага самоизолировалась и проводит время дома со своими собаками.