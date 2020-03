Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в культурную жизнь. По всему миру отменяются массовые мероприятия: концерты, спортивные турниры, выставки и фестивали.

Официально было объявлено, что в Роттердаме (Нидерланды) не будет проводится музыкальный конкурс "Евровидение-2020". Об этом стало известно из официального сообщения организаторов в мироблоге Twitter.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF