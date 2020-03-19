Мир на карантине. Знаменитые и богатые люди со всего мира призывают сидеть дома, помогать медикам и не брезговать мерами предосторожности. Звезды и политики демонстрируют свои маски и напоминают, что этот предмет гигиены необходим каждому. Напомним, что маска во время пандемии — далеко не стопроцентная гарантия защиты от вируса. "Страна" посмотрела, у кого какие респираторы и кто как предотвращает коронавирус.

Некоторые народные избранники в разных городах Украины следуют рекомендациям экспертов, но есть и парадоксальные исключения. В Харькове депутат горсовета Александр Василенко во время внеочередной сессии, которая была созвана из-за ситуации с новым коронавирусом SARS-CoV-2, на некоторое время надел себе на голову медицинскую маску, передает "Ракурс".

Александр Василенко, фото: СуспільнеUA

Также Василенко принес с собой рюкзак, в котором, по его словам, был 12-дневный запас чеснока и лимонов.

Напомним, что в Верховной Раде появился первый заболевший коронавирусом депутат. Это член группы "Доверие" мажоритарщик Сергей Шахов. Возможно, теперь другие нардепы будут еще более осмотрительными.

59-летняя Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" во время карантина Верховную Раду надевает маску черного цвета. По словам леди Ю, это еще со старых запасов, других, кроме черных - в ее доме не нашлось.

Юлия Тимошенко в парламенте, фото: facebook.com

Народные депутаты Александр Санченко (CН) и Александр Ткаченко (СН) выбрали не обычные медицинские маски, а Urbanmask от шведского производителя медицинских товаров Airinum.

Александр Санченко и Александр Ткаченко, фото: instagram.com

У официального представителя бренда в Украине такая маска стоит 2300 гривен, но в наличии на сайте практически ничего нет. Остались только маски для детей.

Ubanmask стоит 2300 гривен, фото: urbanmask.com.ua

Нардеп Наталья Королевская (ОПЗЖ), надела на лицо противовирусный респиратор с клапаном. В нем она провела все заседание, выйдя в кулуары - тоже не снимала.

Наталья Королевская, фото: Ян Доброносов

В очень странной маске явился в парламент депутат Владимир Арьев ("Европейская солидарность"). В социальных сетях сразу начали писать, что это головной убор для сексуальных утех. На самом деле, это не защитная, а тренировочная маска, которая призвана имитировать тренировки в высокогорье, создавая эффект гипоксии, кислородного голодания. Она укрепляет диафрагму, увеличивает площадь поверхности и эластичность в альвеолах, увеличивает объем легких.

Владимир Арьев, фото: facebook.com

Народный депутат Святослав Вакарчук ("Голос") пришел в самой обычной аптечной маске. Медики утверждают, что люди у которых нет симптомов острого респираторного заболевания, не должны надевать маски. Это попросту ничего не даст. Это, скорее, для самоуспокоения.

Святослав Вакарчук (слева), фото: скрин трансляции

37-летняя украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) столкнулась с эпидемией коронавируса в Париже (Франция). Так, артистка поделилась снимками в маске, позируя на фоне популярного музея.

Лобода в Париже, фото: instagram.com

"Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о маске, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена! Это наше все", - написала Светлана под этим фото.

38-летняя украинская певица Вера Брежнева продолжает работать даже во время карантина. Пока многие звезды шоу-бизнеса не выходят из своих апартаментов, Вера совершает перелеты. Таким признанием певица поделилась с поклонниками в своем фотоблоге Instagram: "Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелетов в марте. И антисептик. Теперь дома".

В это же время 49-летняя британская супермодель Наоми Кемпбелл призвала путешественников защищать себя во время поездок.

Вера Брежнева и Наоми Кэмпбелл, фото: instagram.com

На своей странице в cоциальных сетях Наоми демонстрирует снимки из аэропорта Лос-Анжелесе (США), на которых она защитилась с ног до головы: надела защитный костюм, защитные очки, маску и латексные перчатки. "Безопасность прежде всего. Новый уровень", - написала она.

47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу просит всех оставаться спокойными и соблюдать правила. Знаменитость опубликовала в фотоблоге снимок в маске на лице и написала: "Паранойя? Осторожность? Благоразумие? Пандемия? Пропаганда? Пэлтроу свое дело знает и просто будет спать с этим весь полет. Я уже была в этом фильме. Берегите себя. Тщательно мойте руки".

Кстати, у Гвинет маска из лимитированной коллеции от бренда Airinum и стоит она 2721 гривну ($99). На официальном сайте указано, что товар всех расцветок и размеров - распродан. Этот респиратор из водонепроницаемых материалов, многоразовый и моющийся.

У Гвинет Пэлтроу маска от производителя медицинских товаров Airinum, фото: airinum.com/instagram.com

Напомним, Гвинет Пэлтроу еще в 2011 году снималась в фильме "Заражение", сюжет которого очень напоминает ситуацию, которая сегодня складывается с коронавирусом.

39-летняя светская львица Ким Кардашьян была одной из первых звезд, кто из-за COVID-19 путешествовал в маске и перчатках.

Ким Кардашьян выбрала респиратор 3М, фото: instagram.com

Ким выбирает продукцию от американского бренда 3М. На ней фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Предназначена для защиты органов дыхания от пыли, туманов и дымов. Сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Плотно прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими движениями.

В Украине подобный респиратор стоит около 200 гривен за штуку.

В маске этого же бренда рекомендует не игнорировать опасность заражения коронавирусом 24-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тернер с мужем Джо Джонасом.

Софи Тернер с мужем в масках 3М, фото: instagram.com

Также ребята носят перчатки и передвигаются исключительно на собственном автомобиле.

Кстати, на Неделе моды в Париже французский бренд Marine Serre представил новую коллекцию осень-2020. Помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов, модели продемонстрировали стильную коллекцию медицинских масок. Эти средства защиты по стилю и дизайну соответствовали нарядам.

Фрагмент показа бренда Marine Serre, фото: vogue.ua

А один из самых популярных итальянских брендов уличной одежды Off-White выпустил восемь защитных масок для лица. Они доступны в четырех цветах: черном, белом, бордовом и оттенке лайма. Каждая маска украшена одним из узнаваемых логотипов бренда: крестом, неоновой абстракцией или футуристической надписью Off-White. Они полностью сделаны из хлопка.

Маски уже продаются на сайте магазина Feature и стоят $95.

Модная империя Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Uterqüe и Oysho) объявила о помощи в дистрибуции масок. На данный момент компания передала уже 10 000 защитных масок для лица, а к концу недели планирует поставить еще 300 000. Сосредоточить свое внимание именно на средствах гигиены компания решила после заявлений Министерства здравоохранения Испании, которое назвало именно маски главным расходным материалом наряду с перчатками, бахилами, защитными очками и кепками.