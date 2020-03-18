Вчера, 17 марта, вместе с новым генеральным прокурором Ириной Венедиктовой страна получила и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Им стал 44-летний Игорь Петрашко. За его назначение проголосовали 243 народных депутата.

После голосования спикер Дмитрий Разумков пригласил его выйти принять присягу. Новый министр подошел не к трибуне Рады, а к креслу, где обычно размещается президент. После этого нардепы указали Игорю Петрашко на его ошибку, а Разумков пошутил: "Смело!"

Игорь Петрашко, фото: ru.slovoidilo.ua

Петрашко - опытный топ-менеджер, но в большой политике он впервые и ранее не занимал никаких должностей в госаппарате. Хотя предпосылки были: в 2015 году его назвали одним из претендентов на кресло главы Государственной фискальной службы. Но по итогу главой ГФС стал скандально известный Роман Насиров.

Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет, где получил степень бакалавра бизнес-администрирования, а также бизнес-школу при университете Вандербильта (США). Как мы уже писали, в конце 1990-х он работал консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

Затем трудился в компаниях Enron, GlobalSpec (США), московском и киевском представительствах Ernst & Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам.

С 2007 по 2013 годы Петрашко возглавлял инвестиционно-банковское управление инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина".

С апреля 2013-го он работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Новый министр экономики Игорь Петрашко, фото: facebook.com

О личной жизни нового министра известно немного. Он женат на Светлане, гражданке России. Вместе с ней воспитывает двоих сыновей: Максима и Матвея.

Как стало известно "Стране", Светлана закончила факультет экономических наук Киево-Могилянской академии и училась на магистратуре в Киевском Национальном Экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Светлана и Игорь Петрашко с сыном Максимом, фото: logos.biz.ua

На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) уже появилась декларация Игоря Петрашко за 2019 год. Финансовая отчетность нового министра за прошлый год очень скудная, вернее ограничивается лишь наличием недвижимости.

Игорь Петрашко владеет квартирой в Киеве, площадью 90 квадратных метров, а прописана в ней Светлана, его супруга. Больше ничего, согласно документу, у господина Петрашко нет.

Как писала уже "Страна", у министра Кабинета министров есть земля в одном селе с премьером и электромобиль.