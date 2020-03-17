Сегодня, 17 марта, на своем внеочередном заседании Верховная Рада назначила 41-летнюю Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины. "За" нее проголосовало 269 народных депутатов. С 27 декабря 2019 года Венедиктова работала на посту и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР). 13 марта 2020 стала членом СНБО Украины.

Представить Ирину Валентиновну в парламенте прибыл президент Владимир Зеленский. В своем коротком выступлении он отметил, что это будет первая в истории Украины прокурор-дама.

Ирина Венедиктова, фото: facebook.com

Мы сегодня уже подробно описывали "политическую" биографию Венедиктовой.

Сейчас же распишем, что известно о ее личной жизни.

Ирина Венедиктова, фото: facebook.com

У Венедиктовой - крепкая "милицейская" семья.

Муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. Отец нового генпрокурора Валентин Венедиктов - первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

У Ирины и Дениса двое детей: дочь Аделина и сын Данил, который в прошлом году закончил школу.

Ирина Венедиктова с сыном, фото: facebook.com

Интересно, что до прихода в большую политику - Ирина Венедиктова была блондинкой, а также экспериментировала со стилем и прическами.

Ирина Венедиктова в 2013 году, фото: facebook.com

Что у нее в декларации?

На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) есть декларация Ирины Венедиктовой за 2019 год.

Согласно документу, у нее в собственности есть офис (150 кв.м.) и паркоместо в Харькове. Вся остальная недвижимость записана на мужа Дениса и детей. К примеру, владельцами дома и 15 соток земли в городе Высокий (Харьковская область) значатся дочь Аделина и сын Данил, сама Ирина там только прописана.

В 2014 году Венедиктова приобрела кроссовер Porsche Cayenne (2013 года выпуска), на момент покупки машина стоила 867 311 гривен. По информации "Страны", Ирина сама водит автомобиль, а также умеет кататься на велосипеде.

Ирина Венедиктова на велосипеде, фото: facebook.com

В 2019 году она получила 136 721 гривен зарплаты в ХНУ им. Каразина, а также около 30 тысяч грн от сдачи имущества в аренду. Ее муж получил 312 737 гривен зарплаты по основному месту работы в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Что касается денежных активов, на банковских счетах в прошлом году у нее было около 79 000 гривен и €5341, а наличкой $20 000 и полмиллиона гривен. У супруга в банке лежит 78 912 гривен, а наличными - $20 000 и 200 000 гривен.