Сегодня, 16 марта, Виталий Кличко, мэр Киева объявил, что из-за распространения коронавируса с завтрашнего дня в столице вводят дополнительные ограничительные меры. Среди которых - закрытие торгово-развлекательных центров, парикмахерских, SPA-салонов, спортивных комплексов. Во многих городах Украины работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

Знаменитости со всего мира призывают жителей планеты чаще мыть руки и по возможности не выходить из дома. 72-летний голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер настойчиво рекомендует своим подписчикам изолироваться. Он записал видеообращение вместе со своими питомцами - ослихой Лулу и пони Виски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 15 Мар 2020 в 7:57 PDT

"Очень важно оставаться дома… Мы не ходим в рестораны, мы не делаем ничего такого, как раньше. Мы просто едим и проводим хорошо время вместе с Виски и Лулу. Сидите дома! Будьте дома как можно больше! Слушайте экспертов, игнорируйте дебилов. Мы поберем это вместе", - говорит железный Арни.

63-летний американский актер Том Хэнкс, который уже заразился коронавирусом вместе со своей супругой Ритой Уилсон, тоже обратился к своим поклонникам. Он написал, что он с женой находится в изоляции, чтобы вирус никому больше не передался. Хэнкс добавил, что получает всю необходимую медицинскую помощь и призвал своих подписчиков следовать советам экспертов, заботиться друг о друге и быть на позитивной волне.

Том Хэнкс с женой, фото: instagram.com

"Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", - подытожил он.

33-летняя певица Леди Гага самоизолировалась и проводит время дома со своими собаками. Она советует воздержаться от общения с людьми.

Леди Гага в домашней обстановке, фото: instagram.com

"Я поговорила с несколькими учеными и врачами и думаю, что самое полезное, что мы можем сделать сейчас, – это самоизолироваться, а не ходить на массовые мероприятия или тем более общаться с пожилыми людьми. Я бы хотела видеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы обезопасить их", – написала американка и добавила: "Я люблю тебя, мир. Мы все пройдем через это. Поверьте мне, я говорила с Богом, и он ответил, что у нас все будет хорошо".

Украинские звезды тоже призывают свои поклонников защищаться от вируса и не паниковать.

Так, 36-летняя беременная певица Джамала не стала прибегать к рекомендациям, оставив эту роль специалистам. Она отметила, что выполняет элементарную профилактику – проветривает комнаты, моет руки с мылом, промывает нос специальным раствором или обычным мылом, пользуется оксолиновой мазью и прогуливается на свежем воздухе.

Певица Джамала станет мамой во второй раз, фото: facebook.com

"Карантин? Главное без паники!.. Не надеваю маску на улице. Маска нужна тем, кто уже заболел или имеет вероятность оказаться в одном помещении с больным. Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких", – написала звезда в своем фотоблоге Instagram.

Популярный певец Михаил Хома, солист группы DZIDZIO также сообщил своим фанатам, что он находится в домашнем режиме.

Михаил Хома, фото: instagram.com

"Первый раз за много лет, просто дома", - написал под фото исполнитель.

Студия "Квартал 95" объявила о переносе своих концертов.

"Друзья, в связи с общегосударственным карантином концерты "Вечернего Квартала", которые должны были состояться 17 и 18 марта, также переносятся. Новые даты станут известны чуть позже. Следите за обновлениями на официальных ресурсах. Берегите себя! Всем здоровья!", - говорится в сообщении.

Как писала уже "Страна", португальский футболист Криштиану Роналду находится на карантине в своем доме на острове Мадейре (Португалия).