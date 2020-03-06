4 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за нового премьер-министра и его подчиненных. Новым главой Кабмина стал коренной львовянин 44-летний Денис Шмыгаль.

Ряд министров и сам премьер уже подали свои декларации за 2019 год на сайт НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), где показали свои доходы, движимое и недвижимое имущество.

"Страна" проанализировала некоторые из них.

Олег Немчинов, министр Кабинета министров

42-летний Олег Немчинов прославился еще в вечер своего назначения. Журналисты нашли его страницы в социальных сетях, где была масса негативных и насмешливых постов о президенте Владимире Зеленском. Но спустя пару дней министр убил свою личную страницу на Facebook и теперь в соцсети доступен только его публичный официальный аккаунт.

Олег Немчинов, фото: facebook.com

В графе семья министр Кабинета министров указал свою мать Валентину Викторовну, жену Оксану Стецюк и сына Андрея.

Задекларировал квартиру в Киеве (32,5 кв. м), квартиру во Львове (где у него 33%, а у матери - 67%) площадью 62,2 кв. м, земельный участок площадью 0,22 га в Хороснице (Львовская область), дачный дом площадью 9 (!) кв. м во Львове, там же гараж (28,3 кв. м), участки земли во Львове (0,06 га) и в Збиранке (0,04 га), 2 га земли в Вишневчике на Львовщине.

У жены Оксаны Стецюк есть земельный участок площадью 0,22 га в Хороснице.

Интересно, что в этом же селе есть 22 сотки земли у премьер-министра. Известно, что Шмыгаль и Немчинов давно дружат и это именно Денис предложил Олега на пост министра.

Немчинов и Шмыгаль с дочкой Анной, фото: facebook.com

"Как быстро растут дети друзей", - написал Олег Немчинов под фото с нынешним премьером и его старшей дочкой Анной.

Также Немчинов владеет ЗАЗ 1979 года ("Запорожец") и электромобилем Chevrolet Volt 2012 года выпуска, стоимостью 423 893 грн.

Среди ценных бумаг он указал акции "Севастопольского рыбоконсервного завода", "Ленинградского универмага", ресторана "Ветряк", универмага "Украина", отеля "Русь", ОАО "Львовская товарно-сырьевая фирма" Львов-ресурсы", ОАО "Львовский исследовательский нефтемаслозавод", ОАО "Газавтосервис", ОАО "Львовгаз".

В 2019 году он получил 1 156 979 грн зарплаты (около 96 000/мес) в Министерстве спорта (работал тут с 2017 года госсекретарем - Ред.), а также 24 787 грн зарплаты во Львовском госуниверситете физической культуры. В 2019 году Немчинов продал два автомобиля и получил за них 245 000 и 958 334 гривен.

Наличных средств у него: 30 000 грн и $1 000, а на счету в "Ощадбанке" - $43 500 тыс.

Игорь Уманский, министр финансов

45-летний Игорь Уманский в политике уже давно. Он уже был и.о. министра финансов 12 лет назад - в правительстве Юлии Тимошенко. При Петре Порошенко был первым заместителем министра финансов Натальи Яресько. В 2015 году сам подал в отставку из-за несогласия с политикой министра.

Игорь Уманский, фото из открытых источников

Игорь Уманский женат. С супругой Дианой воспитывает троих дочерей: Ксению, Софию и Надежду.

Министр финансов задекларировал участок земли площадью 0,6 га и стоимостью 730 960 грн в селе Капустяна (Обуховский район, Киевская область). В этом же селе он строит дом.

Также Игорь Иванович является владельцем гаража в Киеве и четверти квартиры площадью 71,2 кв. м.

На его дочь Софию зарегистрирована жилплощадь 103,6 кв м, а на жену - квартира в столице площадью 71,4 кв. м, а также 0,1 га земли в селе Светильное (Броварской район, Киевская область).

Что касается ценного имущества, то у Дианы Уманской есть шуба бренда Braschi, несколько наборов украшений от ювелирного дома "Лабортас" и часы Harry Winston.

А еще жена министра владеет автомобилем Mercedes Benz S500L 4matic 2010 года выпуска.

В 2019 году Уманский получил 303 269 грн зарплаты в "Укргазбанке" и 40 731 грн зарплаты в ООО "Процар".

На счетах он держит 61 115 грн, и на двоих с супругой у них $25 000 и €12 000 наличных средств. Также Уманский взял кредит в "УкрСиббанке" в размере $59 298.

Илья Емец, министр здравоохранения

64-летний Илья Емец - известный украинский врач, с огромным опытом работы. Он - глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ. А в 2010-2011 годах он был министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова. На этой должности он пробыл менее года, поэтому под люстрацию не подпадает.

Илья Емец, фото из открытых источников

В разделе о членах семьи Илья Емец указал только дочку Доминику.

Из недвижимости Емец задекларировал: земельный участок площадью 0,1 га, дом 375,5 кв. м, квартиру 44,6 кв. м в Киеве, а также участок земли 0,2 га в Остроге (Ровенская область).

Автомобилей в декларации нет, то есть часы Patek Philippe, а также 50%-ая доля в ОАО "Парацельс".

В прошлом году Емец получил 708 075 грн зарплаты в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины, а также 4 556 в Национальной медицинской академии последипломной подготовки им. Шулика. Его пенсия - 144 787 гривен (около 12 000/месяц).

На счетах в "ПриватБанке" у него 485 218 грн, $3 741 и €25 346. Наличных средств: 670 000 гривен, $74 000 и €57 000.

Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта

48-летний Вадим Гутцайт - олимпийский чемпион по фехтованию 1992 года в командном зачете и президент федерации фехтования Украины. Заслуженный тренер и наставник олимпийской сборной: его саблистки в 2008 году завоевали "золото" на Олимпийских играх в Пекине. В 2018 году был назначен начальником Департамента молодежи и спорта КГГА. Где и работал до дня назначения министром.

Его супруга Оксана Гутцайт - ведущей программы "Факты" на ICTV.

Вадим и Оксана Гутцайт, фото: karavan.ua

Пара воспитывает двоих детей: сына Марка и дочь Элину. "Он покорил меня спокойствием и уверенностью. Мне казалось, что я за ним как за каменной стеной. Может быть потоп, могут разрушаться здания, могут лететь бомбы, но, если он рядом, со мной все будет хорошо", - так рассказывает о Вадиме Гутцайте его супруга в интервью журналу "Караван историй".

Вадим и Оксана Гутцайт с детьми, фото: viva.ua

Новый министр спорта владеет в Киеве двумя земельными участками по 6 соток каждая, дачей площадью 195,5 кв. м, квартирой 86,5 кв. м и гаражом.

Также он задекларировал часы Breguet и Bvlgari, а его супруге Оксане принадлежат сережки и кольцо без указания бренда.

Транспортные средства в гараже семьи: седан Toyota Corolla 2017 года и переданный от некой Нины Андрусенко в безоплатное пользование Mercedes ML250 2015 года. У супруги Гутцайта - Lexus RX200T 2016 года выпуска.

В прошлом году он получил 507 659 грн зарплаты в Департаменте молодежи и спорта КГГА, 311 128 зарплаты в ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICTV) и 749 381 грн зарплаты в ООО "СЛМ Новини" (StarLightMedia - ICTV, "Новый канал", СТБ). Пенсия Гутцайта составила 26 392 гривен.

Наличных средств у него $140 000 и €28 000, а у Оксаны - $20 000. Также Вадим Гутцайт одолжит $300 000 той самой Нине Андрусенко, которая дала ему в пользование свой "Мерседес".