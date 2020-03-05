Вчера страна получила нового премьер-министра. Им стал 44-летний Денис Шмыгаль, кандидатуру которого предложил президент Владимир Зеленский, а Верховная Рада его поддержала. С августа 2019 года Шмыгаль занимал пост губернатора Ивано-Франковской области, а в феврале 2020-го – его назначили министром общин и территорий, а также вице-премьером.

О частной жизни и семье Дениса Шмыгаля известно немного: женат и воспитывает двоих дочерей. В браке с Катериной около 22 лет. Семья политика живет во Львове, откуда он родом.

На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) есть электронная декларация Дениса Шмыгаля за 2019 год, которую он подавал, как кандидат на пост главы Кабмина. Согласно документу, Шмыгаль является владельцем гаража (15,9 кв.м) во Львове и 22 соток земли в селе Хоросниця (Львовская область).

Весь остальной фонд недвижимости семьи записан на супругу Катерину. Это частный дом, площадью 215,9 кв.м, более 22 соток земли во Львовской области и нежилое помещение (417 кв.м).

Катерина Шмыгаль, фото: facebook.com

Катерина также является владелицей Land Rover Discovery Sport (2016 года выпуска), который на момент покупки в 2018 году стол более 800 000 гривен.

Женщина занимается бизнесом, она совладелица компании "Каменецкая пекарня". Интересно, что второй владелец этой пекарни - Зиновий Козицкий, "нефтяной король", у которого есть месторождения нефти и газа во Львовской и Ивано-Франковской областях. Также он с госпожой Шмыгаль владеет фирмой велопроката - NextBike. Сын Козицкого Максим стал недавно губернатором Львовской области.

Жена премьер-министра не ведет активно свои страницы в социальных сетях, чего не скажешь о дочках политика.

"Страна" посмотрела что выкладывают в интернет дети Шмыгаля.

Старшая дочь Анна уже успела поздравить отца с новым назначением у себя на "Фейсбуке".

"Поздравляю, папа", - написала девушка и добавила смайлик в виде сердечка.

Известно, что Анна среднее и высшее образование получает во Львове. Сначала она училась в Международном лицее им. Василия Стуса, а в 2017 году поступила в Национальный университет "Львовская политехника".

Анна Шмыгаль на выпускном, фото: facebook.com

В 2018 году Анна вместе с папой посетила Форум местного развития, который проходит в Трускавце. Оттуда у нее есть снимок с Лилией Гриневич, на то время министром образования.

Лилия Гриневич и Анна Шмыгаль, фото: facebook.com

"Все будущее нашей страны зависит от правильной образования. Наше образование в надежных руках. Спасибо, Лилия Михайловна!" - так Анна подписала это фото.

Также девушка путешествует по миру, позирует в купальнике и делится воспоминаниями со своими подписчиками.

Анна Шмыгаль, фото: facebook.com

Весной прошлого года вместе с папой Анна и София побывали в Германии. Там они посетили замок Нойшванштайн и "Леголенд" - один из нескольких подобных тематических детских парков в мире, построенных из деталей конструктора LEGO.

Анна и София Шмыгаль в "Леголенде", фото: facebook,com/instagram.com

София, младшая дочь премьера, которая учится в шоке, не отстает от старшей сестры и старается наполнить свои фотоблоги красивыми снимками из разных уголков планеты.

София Шмыгаль, фото: instagram.com

У девочки есть фотографии из Мармариса (Турция), а также Парижа (Франиция) на фоне Эйфелевой башни.

София Шмыгаль, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", пока мэр Кличко определяет больницы для лечения короновируса, его жена ест устрицы и катается на лыжах.