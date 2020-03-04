В столичном ночном клубе Queen, что на Набережном шоссе, анонсировали концерт, посвященный 8-му марта. Девушкам предлагают отметить Международный женский день вместе с рэпером Серегой, который сейчас в эпицентре скандала с бывшей женой. Напомним, что Полина Ололо заявила о том, что экс-супруг препятствует встречам и любому контакту сыновей Марка и Платона с мамой, а также содержит мальчиков в ужасных условиях.

Афиша выступления Сереги, фото: facebook.com

Гостей ночного клуба приглашают посетить выступление проекта Полиграф ШарикOFF, где Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) поет в образе "парниши в кепке", а не читает рэп. Мероприятие начнется в 21.00. Входной билет стоит 2000 гривен, а, к примеру, столик на 8 персон - 16 000 гривен. Депозитов в этот вечер не будет. Это голая цена входа в заведение.

Клуб Queen считается одним из самых дорогих в городе. Это место для отдыха золотой молодежи и первых лиц страны. Так, Андрей Богдан, еще будучи главой Офиса президента, танцевал здесь под Артура Пирожкова, а Максим Нефедов, глава Таможенной службы, капал горячим воском на одну из танцовщиц в секретной комнате.

В это же время Полина Ололо, бывшая жена артиста рассказала "Стране", что собирается в полицию и подаст заявление на Пархоменко.

Полина Ололо с сыновьями, фото: instagram.com

"Я не сижу сложа руки. Сегодня собираюсь в полицию, хочу заявить о незаконном вывозе детей за границу. Мне известно, что 1 февраля Марк и Платон пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией. Я изучаю законодательство и планирую вернуть детей через суд", - говорит Полина и добавляет, что она в порядке, но опасается за себя.

После того, как Ололо обнародовала информацию о том, что Пархоменко забрал детей и не разрешает им общаться с мамой и рассказала, что дети содержатся в ужасных условиях - артист приходил к ней домой посреди ночи, но она дверь не открыла.

"С тех пор он не объявлялся. А мальчики по прежнему не выходят на связь. Последний раз мы говорили 27 января", - подытоживает девушка.

Полина Ололо с детьми, фото: facebook.com

История этого скандала началась еще в июне 2019 года, когда Полина отдала сыновей к папе на месяц в гости, но вскоре певец решил, что им лучше остаться жить с ним. Отметим, что сейчас Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) обосновался в Харькове. И если по началу мальчики общались с мамой, она приезжала к ним, а также все время разговаривала по телефону, то больше месяца сыновья вообще не выходят на связь.

Полина утверждает, что ничего не знает о местонахождении детей, но предполагает, что музыкант мог отвезти их к родителям в оккупированный Крым.

Полина Ололо с сыновьями Марком и Платоном, фото: instagram.com

Также девушка упомянула в посте на своих страницах в социальных сетях, что отец содержит детей в спартанских условиях.

"За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени, детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Что ужасает при одной мысли какие ситуации могут случиться. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними. Осенью были удалены со всех их телефонов мои контакты и заблокирован мой номер. Конечно я приезжала и стояла под школой, так как две недели они исчезли и не могли со мной связаться", - пишет Полина.

Сергей Пархоменко и его бывшая жена Полина с детьми, фото: facebook.com

В ноябре 2019 года Серега рассказывал белорусскому сайту Onliner.by о том, почему забрал сыновей и об их жизни с ним: "Даже не все мои близкие родственники понимают этот поступок и разделяют его. Сейчас уже спокойнее, а когда я только принял решение перевезти их в другой город, было изумление и непонимание… Дети сами по будильнику встают, готовят себе завтрак, застилают постель. У них вещи сложены, как в бутике. А потом говорят: "Папа, ты дома? Мы тебе тоже завтрак приготовили. Ты не против?" Уходят и за собой ключом дверь закрывают. Учителя не нахвалятся. Психологи говорят: "Да вообще супердети". Тренируются, как олимпийцы - пять раз в неделю. Дневной сон. Гаджетами не пользуются. Хотят, просят: "Дай хотя бы 30 минут поиграть". Но мы садимся и разговариваем, почему это плохо. Гаджеты забрал - зрение лучше стало, поведение - тоже… Каким будет мир, я не знаю, но ребята должны быть готовы его встретить. Моя задача - оставить их максимально сильными".

Как писала уже "Страна", пока мэр Кличко определяет больницы для лечения короновируса, его жена ест устрицы и катается на лыжах.