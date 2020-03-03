Село Новые Петровцы под Киевом превращается в элитную местность неподалеку от столицы. Это такая себе Конча-Заспа, где живет около 8000 человек - только с другой стороны города.

Здесь находится резиденция Межигорье, в которой жил экс-президент Виктор Янукович, а также частные дома экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего министра юстиции Павла Петренко. Сюда ведет отличная трасса, развивается инфраструктура и покупается земля под застройку.

Не удивительно, что именно в Новых Петровцах обосновался 43-летний генеральный прокурор Руслан Рябошапка и "Страна" нашла коттедж, где он живет.

В декларации чиновника за 2018 год на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) указано, что 40-летней Олесе Бартовщук, жене генпрокурора, принадлежит половина участка площадью 318 квадратных метров и 50% квартиры (150 кв.м) в Новых Петровцах. Второй владелицей всего этого является свекровь Олеси – Зинаида Рябошапка.

Жилой массив "Полевое" в Новых Петровцах, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На самом деле это часть дома в жилом массиве "Полевое", что на территории села. Формально это называют "квартирой". В коттедже, где живет Руслан Рябошапка - два этажа и два выхода, рядом с домом есть парковочное место для автомобилей хозяев. Массив обнесен общим забором, а неподалеку есть озеро.

"Страна" нашла нестыковку в отчетности Рябошапки, касательно земли под Киевом. В выписке из реестра недвижимости, которую получила "Страна", содержится иная информация по размеру земельного надела. Площадь участка составляет не 318 квадратных метров, как задекларировал генпрокурор, а 0,318 гектара (3 180 кв м). А это в 10 раз меньше, чем указано в реестре недвижимости.

В пересчете на привычные сотки получается, что Руслан Рябошапка указал в декларации площадь участка 3,18 соток. Однако площадь того же участка согласно реестру недвижимости - 31,8 соток. Следовательно, в декларации генпрокурора "потерялись" 28,6 сотки.

В одном из этих домов живет Руслан Рябошапка, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Земля в Новых Петровцах недешевая и есть желающие ее приобрести. Отсюда до Киева - рукой подать и, что немаловажно, хорошая транспортная развязка, даже если вы не на автомобиле. Село может похвастаться своей инфраструктурой: есть несколько супермаркетов, кафе, пиццерия, суши-бар, рынок, школа, стадион и церковь. В среднем сотка земли в районе улицы Каневской, где живет генеральных прокурор, стоит от $1500 до $1700 и торг обычно не уместен. Можно купить просто землю под застройку или уже готовый дом, все зависит от вашего бюджета", - рассказывает Иван Геч, руководитель портала недвижимости Krysha.ua.

Прописка в общаге

А еще у Руслана Рябошапки зарегистрированное место проживания не совпадает с фактическим.

"Стране" удалось получить из своих источников документ о прописке генерального прокурора. Это справка о составе семьи с места проживания, датированная 30 июня 2016 года. Согласно этому документу, место жительства генерального прокурора оформлено в Киеве в общежитии №3 по улице Харченко (это бывшая улица Ленина), дом №22.

Справка о прописке Рябошапки, фото: "Страна"

Это общежитие находится на окраине Киева, в районе Бортничи. Там за генеральным прокурором закреплено отдельное койко-место.

Общежитие №3 по улице Харченко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Дом во Франции

У семьи генерального прокурора есть также недвижимость в Европе. Дом площадью 145 квадратных метров был куплен чуть больше трех лет назад, а его владелицей является супруга чиновника.

В декабре 2016 года Олеся Бартовщук приобрела этот дом за 12,392 млн грн, что по курсу евро на тот момент составило €444 000.

"Страна" разыскала коттедж, который находится в коммуне Ла-Ванзено, что в 23 километрах от Страсбурга.

Дом Олеси Бартовщук в Ла-Ванзено (Франция), фото: Варвара Квитка, "Страна"

В открытом реестре владельцев недвижимости во Франции значится, что особняк находится на улице Садовой (Rue des Jardins). Жена главы ГПУ живет здесь с тремя сыновьями: Тимуром, Лукой и Марком, которые являются гражданами этой страны.

Дом семьи Рябошапки не выделяется среди остальных в Ла-Ванзено. Он находится за низким забором и выкрашен в бледно-желтый цвет. Согласно декларации генпрокурора - постройка расположена на участке земли площадью чуть больше 4 соток.

Дом находится на улице Садовой, фото: Варвара Квитка, "Страна"

В доме два этажа, есть гараж, а территория - ухоженная. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за особняком.

Известно, что Олеся Бартовщук работает в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а также что на покупку этой недвижимости ей пришлось взять кредит, который еще не погашен.

"Нам пока не удалось выплатить такую ​​большую сумму. И этой ситуацией на самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор задолжали четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать его ежемесячно. Кредит не закрыт", - сказал генеральный прокурор в кулуарах парламента. Рябошапка добавил, что зарплата жены является достаточной для оплаты этого кредита. На вопрос, часто ли он бывает в Ла-анзено, генпрокурор ответил: "Конечно, достаточно часто. Там же моя жена и мои дети живут".