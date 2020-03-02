Вчера, 1 марта, в ресторане индийской кухни "Сутра" журналист Кристофер Миллер заметили двух высокопоставленных чиновников. 35-летний премьер-министр Алексей Гончарук встречался здесь с 48-летним Андреем Ермаком, главой Офиса президента.

"Они только что закончили говорить и ушли. Не услышал ничего особо, но слышал имя Игоря Коломойского", - сообщил Миллер в комментариях к этому фото.

Сегодня же Алексей Гончарук на брифинге заявил, что ничего особенного в разговоре с Ермаком не было: "Смотрите, я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем-то говорю, иногда - не поверите - даже с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мыслями относительно того, что происходит, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, чтобы я мог бы отдельно комментировать, не было".

Скорее всего, первые лица страны обсуждали кадровые перестановки, а происходило это в весьма необычном месте. Дело в том, что выбранный ресторан на улице Провиантской (район "Киевского политехнического института") - отличается и кухней, и интерьером, и обслуживанием.

Алексей Гончарук и Андрей Ермак в ресторане "Сутра", фото: Twitter/Christopher Miller

Ресторан "Сутра" входит в пятерку лучших индийских ресторанов в Киеве, но справедливости ради заметим, что их не так уж и много в городе. В переводе с санскрита "sutra" означает "свод мудрых высказываний".

На официальном сайте заведения отмечено, что атмосфера ресторана располагает и к конфиденциальному деловому ужину, и к праздничному банкету, и к романтическому свиданию.

Интерьер ресторана "Сутра", фото: ru.foursquare.com

Интерьер тут достаточно специфический: статуи индийских богов, стены выполнены из камня и украшены картинками по мотивам легенд и мифов, а также из "Камасутры" (древнеиндийский трактат, посвященный сфере чувственной, эмоциональной жизни, вожделения и любви).

Интерьер ресторана "Сутра", фото: sutrakiev.com.ua

В меню - только индийская кухня и никаких адаптированных блюд. Здесь подают рыбную пакору (в кляре), палак панир (сыр со шпинатом), куриный карри южной Индии, баранину зира алу, и сутра тандур - ассорти из шести разных блюд с разнообразными соусами. В "Сутре" большой выбор морепродуктов, к примеру, креветки карри стоят 550 гривен, а оранжевые гребешки - 650 гривен.

Те, кто бывал здесь, очень хвалят обслуживание и официантов, которые ходят в белых перчатках. "Ну это все без пафоса, не напрягает. Если какие-то проблемы - адмнистратор сразу разруливает", - рассказывает нам один из завсегдатаев "Сутры" и добавляет, что еда здесь действительно аутентичная, готовят повара-индусы.

Индийская кухня в "Сутре", фото: foursquare.com

"Страна" позвонила в заведение, чтобы разузнать, на каких блюдах индийской кухни остановились и что заказывали первые лица страны. Но, как оказалось, о Гончаруке с Ермаком здесь никто не помнит.

"Наше заведение ежедневно посещает такое количество людей, что невозможно вспомнить, кто вчера обедал или ужинал. Ресторан работает десять лет, поэтому у нас очень много гостей и влиятельных в том числе", - рассказывает администратор Елена, а на вопрос о коронном блюде - отвечает, мол, все вкусное, приходите и попробуйте.

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