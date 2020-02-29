В мире шоу-бизнеса новый скандал. Только исчерпался конфликт между издателем Полиной Неней и ее бывшим гражданским мужем Юрием Чернецким, касательно их трехлетней дочки Теоны, как бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он забрал и скрывает от нее двух сыновей - Марка и Платона.

Полина Ололо рассказала "Стране", что бывший муж препятствует встречам и любому контакту детей с мамой.

"Мы разошлись с Сергеем около пяти лет назад и общались более менее нормально. Раньше дети жили со мной, а Сергей приезжал когда хотел, чтоб увидеться с ними. Забирал их на прогулки, они вместе ездили на природу, в спа, на картинг. Даже на публичные мероприятия брал их, - объясняет девушка. - В июне они поехали к нему в гости на месяц и вот с этого момента все началось по нарастающей, а с 27 января мальчики вообще не выходят на связь. Мне сказали, что с детьми мне разговаривать никто не даст и отправили меня общаться через представителя Сергея. То есть как мои дети, что мои дети, где они, я должна была спрашивать у его адвоката. Со слов Сергея, он действует в интересах детей, хотя я считаю что это месть, травля и игра собственного эго".

Полина также разместила огромный пост у себя в социальных сетях, в котором утверждает, что Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) увез в Крым сыновей Марка и Платона, рожденных в их браке.

"В последнее время многие из вас видели программы и интервью где он героически рассказывает как это воспитывать одному детей. Хочется опровергнуть эту информацию, и сказать, что это ложь, потому как дети большую часть своей жизни, а можно сказать и всю, проживали со мной. За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени, детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Что ужасает при одной мысли какие ситуации могут случиться. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними. Осенью были удалены со всех их телефонов мои контакты и заблокирован мой номер. Конечно я приезжала и стояла под школой, так как две недели они исчезли и не могли со мной связаться", - пишет Полина.

Полина Ололо с детьми, фото: facebook.com

Также Полина сообщила, что с помощью адвокатского запроса ей удалось узнать, что 1 февраля дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией. Девушка уже готовит заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд.

"P.S. И еще, Сергей Пархоменко, если ты это читаешь, а ты это прочтешь, знай, я буду бороться за детей до последнего вздоха, чего бы мне это не стоило!" - резюмировала она.

Пресс-служба рэпера и он сам пока не комментируют этот инцидент.

Полина с сыновьями, фото: instagram.com

Сергей Пархоменко был трижды женат. Первая его супруга - кубинская модель Даями Моралес, вторая Полина Ололо, которая родила ему двоих сыновей, третьей его женой была певица Марина Матвеева.

Как писала уже "Страна", мэр Кличко был замечен на концерте Полиграфа Шарикоffа. Серега исполнил для Виталия песню "Криминальное чтиво".