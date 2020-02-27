Вчера, 26 февраля, у супруги мэра Кличко был день рождения. Наталье Егоровой (девичья фамилия) исполнилось 46 лет и праздновала она без Виталия.

Ее муж-мэр сегодня был на заседаним Киевсовета, где заявил, что определены больницы в городе, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.

А тем временем, именинница Наталья выкладывает снимки в свой фотоблог Instagram с отдыха и принимает поздравления.

Наталья Кличко на горнолыжном курорте, фото: instagram.com

"Всем спасибо за пожелания! Лучший подарок, который вы можете себе сделать – это позволить наслаждаться каждым днем своей жизни", – написала жена мэра. По ее словам, она счастлива оттого, что у нее есть такая возможность.

Также Наталья поделилась с подписчиками фотоисториями со своего ужина. На праздничном столе были устрицы и морепродукты.

Морепродукты и устрицы, фото: instagram.com

В прошлом году свой день рождения жена мэра отмечала в Германии, где живет, а вот в 2018-ом ради того, чтобы отпраздновать эту дату со своим мужем, Наталья с детьми прилетела в Киев. Тогда вечеринка была в столичном ресторане "Монако".

А вообще в Украине жена мэра бывает редко, так как с дочкой Лизой-Викторией и сыном Максимом проживет в Гамбурге (Германия). Там Наталья занимается своей певческой карьерой и благотворительностью. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Недавно "Страна" писала о том, что снова в продажу поступили ее песни. На популярном сайте Amazon, диск стоит $4.49 или 117 гривен. За доставку в Украину придется заплатить практически столько же как и за СD - около $4.