23-го февраля третьему президенту Виктору Ющенко исполнилось 66 лет. Праздновал политик со своими родными и близкими, которые в свою очередь опубликовали снимки с вечеринки и поздравления в социальных сетях. Застолье, по всей видимости, проходило в одном из залов столичного отеля President Hotel. Помимо родственников, среди приглашенных был и журналист Дмитрий Гордон, который не удержался и показал совместное фото с экс-президентом.

"Каждый год поздравляю Виктора Андреевича Ющенко с днем рождения. При нем, говорили, плохо, но после него все хуже и хуже. Что интересно, пиджаки мы надели почти одинаковые", - написал Гордон у себя в фотоблоге Instagram.

Дмитрий Гордон и Виктор Ющенко, фото: instagram.com

А также Ирина Верещук, народный депутат от "Слуги народа". Она тоже похвасталась, что была среди гостей.

Катерина и Виктор Ющенко с Ириной Верещук, фото: facebook.com

"Празднуем день рождения третьего президента Украины Виктора Ющенко! Все будет Украина!" – написала нардеп.

Поздравила папу на просторах интернета и старшая дочь Виталина. "Happy Birthday Mr President! 💙💛Сегодня День Рождения у моего... У нашего папы! Вы лучший на земле! Многая и благая лета мой родной!" - написала она.

Андрей Ющенко с сестрой Виталиной и женой Еленой, фото: instagram.com

Конечно же, не упустила возможности написать свои поздравления влиятельному свекру и Елена Безуглая (девичья фамилия), жена Андрея Ющенко.

Но, видимо, девушка так спешила опубликовать свои фото, что наделала кучу ошибок в коротком поздравлении: перепутала и пропустила буквы.

Елена говорит тост своему тестю, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", вторая жена Андрея Ющенко участвовала в проекте "Барышня-Крестьянка" (телеканал ТЕТ). В шоу показывали, как панянка Елена Безуглая живет в родительском доме в Киеве. Занимается организацией праздников и благотворительностью. Любит спорт, пишет картины.