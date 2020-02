Уже в эту субботу, 22 февраля, состоится украинский финал отбора на "Евровидение-2020".

За право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) под лозунгом Open Up (англ - "Откройся"), будут бороться шесть участников, победивших в полуфиналах нацотбора.

Слоган конкурса 2020-го года выбран не случайно. Как объясняют организаторы, он оставляет легкую недосказанность для того, чтобы любой желающий имел возможность вложить свой смысл в эту фразу. "Мы говорим: откройся музыке, откройся Роттердаму, откройтесь друг другу. Почувствуйте свободу и дополните этот слоган так, как хочется только вам", - пояснил исполнительный продюсер "Евровидения-2020" Ситсе Баккер.

В украинском финале выступят: KRUTЬ, JERRY HEIL, Go-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI.

Пятый год подряд участников нацотбора будет судить Андрей Данилко. Место за судейским столом рядом с народным артистом также заняли: певица Тина Кароль и продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит FM" - Виталий Дроздов. Вести финал снова будет Сергей Притула.

"Страна" собрала все известные факты о музыкантах-финалистах.

KRUTЬ

KRUTЬ - это творческий псевдоним 23-летней певицы и бандуристки Марины Круть из Хмельницкого. На сцене девушка уже 14 лет и является финалисткой телевизионного шоу "Х-Фактор". Она участница многочисленных украинских фестивалей - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Марина сама пишет песни и характеризует свой стиль как инди-соул со звучанием бандуры. Круть работала в Китае полгода. Перед ней открывались хорошие перспективы, но она поняла, что не хочет там жить и вернулась в Украину.

KRUTЬ, фото: facebook.com

Композицию "99" Марина создала специально для "Евровидения". Ее наставник и учитель Миша Клименко (Adam). Он же выступил саунд-продюсером альбома бандуристки под названием ALBINO.

Как говорит сама Круть, конкурсная песня о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для того, чтобы продолжать свой путь.

Известно, что к песне "99" специально рисовали мультфильм, который во время полуфинала транслировали на задних экранах на сцене.

KRUTЬ - "99", видео: youtube.com

JERRY HEIL

Настоящее имя Яна Шемаева, ей 24 года и она родом из Василькова (Киевская область). Занимается музыкой с 3 лет. Певица до 15 лет училась в музыкальной школе, а потом в Киевском институте музыки имени Рейнгольда Глиера и в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

Шемаева называет историю псевдонима Jerry Heil "немного дебильной". Когда-то она регистрировалась в соцсети "ВКонтакте" и указала вымышленное имя Jerry Mouse (от имени анимационного персонажа мыши Джерри). Впоследствии слово mouse она заменила на первую попавшуюся американскую фамилию, которую увидела в интернете.

С 2012 года Яна начала петь каверы песен популярных артистов, а ролики публиковать в интернете. В частности она успела перепеть хиты The Hardkiss и Twenty One Pilots.

JERRY HEIL, фото: facebook.com

В 2018 году Jerry Heil приняла участие в кастинге девятого сезона песенного шоу "X-Фактор" (канал "СТБ"). На кастинге она исполнила попурри из песен Олега Винника. Однако шоу певица оставила на этапе тренировочного лагеря.

В 2019 году карьера певицы резко взлетела после релиза сингла "Охрана отмєна". Трек сразу полюбился украинцам. После этого на Jerry Heil посыпались рекламные предложения, приглашения на ТВ. В прошлом году она спела свой хит на новогоднем корпоративе фракции "Слуга народа".

На отборе она исполнила песню под названием Vegan. Исполнительница рассказала, что недавно узнала, что 2020 год объявлен годом веганов. "Как совпало, что именно эта тема мне болела настолько, что я решила написать трек #VEGAN для выступления на "Евровидении"! Совпадение?" – поделилась Яна со своими подписчиками в соцсетях.

Jerry Heil - #VEGAN, видео: youtube.com

Go-A

Go-A ("Гоу-Эй") - группа из Киева, была создана в 2012 году. Название коллектива было составлено из английского слова "Go" - "идти", и древнегреческой буквы "Альфа". Поэтому "Go-A" можно понимать как "возвращение к истокам".

Участники коллектива: Катерина Павленко (вокал), Тарас Шевченко (мультинструменталист), Игорь Диденчук (сопилка), Иван Григоряк (гитара).

Играют украинский электрофолк, объединяющий в себе аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощную гитару.

Go-A, фото: facebook.com

Своим достижением группа считает победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", в результате которой трек "Веснянка" попал в ротацию главной танцевальной волны Украины - "KissFM" в хит-парада "10Danсe", где продержался 4 месяца, из которых 6 недель занимал 1 место.

Для "Евровидения" ребята подготовили композицию под названием "Соловей".

Gо-A – Соловей, видео: youtube.com

David Axelrod

Выступал ранее под именем - Владимир Ткаченко. Но год назад, когда ему было 35 лет, он пришел на шоу "Голос страны" (канал "1+1") и спел под псевдонимом David Axelrod (Дэвид Аксельрод).

Его карьера началась еще в 2004 году, когда он стал лауреатом Международного конкурса "Юнiсть Днiпра", председателем которого был Иосиф Кобзон. Затем Владимир попробовал свои силы в популярном на то время шоу "Шанс-4", и стал финалистом проекта. Параллельно с этим в 2004 году стал участником 14-х "Таврийских игр". В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе "Евровидение", и записал песню "Потрiбна менi".

В 2007 году Ткаченко был участником дуэта "Барселона" с Галиной Гаврилко, который создавался для участия в конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале.

В 2008 году Ткаченко отправился в сольное плаванье, выпустив песню "Ненавижу и люблю", и выступил на телесъемках проекта "Лучшие песни года".

В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор" (канал "СТБ"), и вышел в финал шоу. В 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами", и со своей партнершей Ириной Лещенко завоевал "бронзу" проекта.

David Axelrod, фото: facebook.com

Главный вопрос, который беспокоил поклонников в прошлом году: почему именно так теперь зовут певца? Как стало известно, David Axelrod – это его настоящее имя. "После сольного концерта во Дворце Украина" я решил взять паузу, чтобы решить, каким путем идти дальше. За это время я понял: я очень изменился как внешне, так и внутренне. Именно с этим именем и фамилией я чувствую себя комфортно. Так меня зовут и по документам. Axelrod – это фамилия моего дедушки, который меня, собственно, воспитал. Что же касается самих изменений… Не нужно бояться начинать все сначала. Это – единственная возможность совершенствоваться и найти себя в этой жизни", - рассказал он на шоу.

Однако на днях, Анжелика Буркина, его экс-продюсер заявила у себя на странице в Facebook, что артист сменил имя, чтоб не отдавать долги.

"Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь горячо любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь собачья! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и обманщика. Многие в шоу-бизе знают, что сотрудничали мы с Владимиром/Девидом на протяжении н-го количества лет, а также во время его участия в шоу "Х-фактор" и "Танцы со звездами" на СТБ (кстати, инициатором его участия в талант-шоу была я, но сейчас не об этом). Вы же понимаете, работать с артистом дело затратное: запись песен на студии, в том числе и для отбора Евровидения, регистрация авторского права, съемки клипа песни "Тебя выбираю", костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor, на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта Х-фактор. Речь идет про 10 тыс. у. е. - это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было намного больше! По меркам шоу бизнеса, это вроде бы мелочи, но, тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать! Но после окончания очередного талант-шоу, когда уже был получен определенный уровень медийности, мальчику резко "звезда шибанула". И сразу же на горизонте нарисовалась продюсер А. Мозговая. И вложила она в голову артиста замечательную мысль, что он (Артист) уже "великая звезда, у которой даже супер-пупер продюсер уже есть" и деньги никакие никому возвращать он не должен", - заявила Буркина.

По словам Буркиной, для Ткаченко она стала плохой, когда потребовала вернуть долг. Тем временем кредиторы предъявили судебные решения о взыскании долгов: "Вот тут-то и пришла в голову "великого" артиста замечательная мысль сменить имя, все тривиально просто, чтобы долгов не возвращать. Оцените красоту игры. Не просто творческий псевдоним сменил, а все по-взрослому. ФИО в паспорте. Как с чистого листа. И вуаля, теперь - Девид Аксельрод (деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил - уже другой человек)! Аплодисменты артисту!"

Помимо этого скандала, в сети разгорелся и другой. Певца заподозрили в плагиате. Исполнитель прошел в финал нацотбора с треком HORIZON. По его словам, песня была написана более 5 лет назад, а на ее создание вдохновила беременность супруги Алены Мозговой.

David Axelrod - HORIZON, видео: youtube.com

Пользователи сети отметили, что песня David Axelrod очень похожа на композицию группы Chicago — I Do not Wanna Live Without Your Love. Песня была написана в 1988 году.

Chicago — I Do not Wanna Live Without Your Love, видео: youtube.com

Алена Мозговая, жена и продюсер певца уже отреагировала на это заявление, сказав, что "недоброжелатели не смогут выбить их из колеи скандалами".

KHAYAT

Настоящее имя 22-лентего певца и автора песен - Андрей Хаят, он родом из города Знаменка (Кировоградская область). Работает в жанре фольктроника.

Финалист девятого сезона шоу "Голос страны" (канал "1+1") и полуфиналист национального отбора на "Евровидение-2019". В прошлом году на отборе зрители оценили номер певца на 6 баллов, а члены жюри – на 2. В этом же - Андрей уже в финеле.

KHAYAT, фото: facebook.com

5 июня 2019 KHAYAT выпустил дебютный альбом KHMIL'. В него вошли семь композиций и один бонус-трек. Для создания музыки артист использовал народные инструменты: дудук, флейты и тибетскую чашу. В альбоме они смешаны со звуками из повседневной жизни: двигателя автомобиля, метро, ​​свистом кухонного чайника.

В отборе на "Евровидение" артист представит песню Call for love. Трек получился танцевальным.

KHAYAT – Call For Love, видео: youtube.com

TVORCHI

Украинский электронный дуэт из Тернополя, в который входят Андрей Гуцуляк (саундпродюсер) и Джеффри Кенни (вокал). Группа основана в 2018 году.

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни (родом из Нигерии) познакомились на улице случайно, когда Андрей подошел к Джеффри на улице, чтобы проверить свой уровень английского языка и пообщаться. Джеффри уже освоился в Украине и рассказал, что в Тернополе его научить пить "на коня".

2 февраля 2018 группа выпустила свой дебютный альбом, который получил название The Parts. 14 февраля 2019 вышел второй альбом Disco Lights.

TVORCHI, фото: facebook.com

В полуфинале нацотбора на "Евровидение" 8 баллов и по мнению судей, и по мнению зрителей, получил дуэт TVORCHI. Они представили композицию Bonfire, посвященную экологическим проблемам.

"Работает трек, ребята стараются. Все равно для меня это какой-то хороший клуб и мне даже захотелось что-то заказать. Это один из самых удачных треков Нацотбора, не напрягает, не думаешь, когда оно закончится" - высказал свое мнение Андрей Данилко.

TVORCHI - Believe, видео: facebook.com

