Сегодня 14 февраля, а это значит, что все признаются в любви, дарят романтические подарки и валентинки, цветы и конфеты. На календаре День святого Валентина - социальные сети и фотоблоги пестрят поздравлениями, снимками букетов, открытками с сердечками и плюшевыми мишками. "Страна" традиционно посмотрела, какие валентинки, фотографии и признания в любви выложили знаменитости в этот день.

На момент публикации статьи ни президент Владимир Зеленский, ни его супруга Елена не поздравляли друг друга публично, зато герои ушедшей власти не поскупились на романтику в социальных сетях.

Олег Ляшко, глава "Радикальной партии" в день праздника всех влюбленных выложил совместные снимки со своей женой Роситой у себя на странице в Facebook.

"Любимая, спасибо тебе за так много радостных моментов жизни. С праздником, я тебя люблю!", - написал главный радикал.

Но как оказалось, он просто слово в слово продублировал свой прошлогодний пост и фотографии прикрепил практически все те же только в другом порядке.

Сама же Росита Сайранен (девичья фамилия) своему супругу в социальных сетях никаких валентинок не адресовала.

Петр Порошенко, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" опубликовал фото с женой Мариной. Политик отметил, что она является любовью всей его жизни.

"Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты – любовь всей моей жизни", – написал нардеп.

Александр Турчинов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины тоже разместил пост-валентинку с фотографиями своей супруги Анны.

"С любимой женой на Национальном молитвенном завтраке в США. Любовь - это то, что дает жизнь, вдохновляет нас двигаться вперед и побеждать! С праздником всех влюбленных", - написал Турчинов.

Очень лаконичным оказался Владимир Гройсман, экс-премьер-министр. Он опубликовал в Facebook фотографии с женой Еленой и написал одно слово: "Люблю".

Напомним, что в прошлом году младшая дочь Гройсмана стала совладелицей торгового центра в Виннице. Кристина Гройсман внесла в уставной капитал 26 250 гривен.

Звезды шоу-бизнеса и телевидения тоже не остались в стороне. Так, телеведущая Ольга Фреймут выложила в фотоблог Instagram снимок с мужем Владимиром Локотко.

"Проснулась утром, а стол засервирован фарфоровым сервизом, о котором давно мечтала. Муж купил к празднику, хотя сам удивляется моей огромной коллекции чашек, которая уже в трех сервантах не помещается. Это и есть любовь... Вам – теплых взаимных чувств", - написала телезвезда.

Продюсер Потап и его супруга Настя Каменских тоже порадовали поклонников очередным совместным фото.

"С Днем святого Валентина!", - написал Потап, а его жена певица NK в День святого Валентина выпустила новый клип.

Видео записано вместе с певцом и диджеем Juan Magan. Клип, показывает историю влюбленных, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть.

Новый клип Насти Каменских, видео: youtube.com

Певец Сергей Бабкин постарался и сделал коллаж со снимками с женой Снежаной.

"Краткое содержание года любви с 14.02.19 до 14.02.20. Всех любимых и влюбленных с праздником!", - написал Сергей.

Как писала уже "Страна", недавно Петр Порошенко сводил жену и дочь в модный китайский ресторан BAO, где подают салат из медузы за 549 гривен.