Еще не остыли клавиатуры от комментариев по поводу "горячего" 2012 года премьер-министра Алексея Гончарука, когда он ходил на митинги под Администрацию президента и сидел среди массовки ток-шоу на телеканале "Интер", так появились новые воспоминания о молодости чиновника.

Пользователь социальной сети Facebook Зоряна Олексив выложила у себя на страничке очередную порцию фото Гончарука. Как оказалось руководитель Кабинета министров любил ходить на свадьбы, участвовать в конкурсах, переодеваться и играть в футбол.

"Порылась немного в фото-прошлом премьера Гончарука. И что я вам скажу? Вроде нормальный был себе парень. Но в кого превратился и как закончит, а главное, где вместе с ним будем все мы, украинцы?" - написала девушка и добавила к посту несколько снимков.

Алексей Гончарук на вечеринке, фото: facebook.com

Оказывается, Алексей Гончарук был гостем на разных посиделках. Везде на фото он выглядит довольным, веселым и ничего его не напрягает.

Гончарук с девушкой, фото: facebook.com

Отметим, что раньше Алексей не был таким сдержанным в тонах одежды, которую носил. Это сейчас его обязывает деловой дресс-код, а раньше он не стеснялся быть стильным и выделяться среди других - любил светлые костюмы и яркие рубашки с галстуками.

Алексей Гончарук с подругой, фото: facebook.com

Эксперименты с длиной волос тоже не прекращались. Носил Гончарук и мужскую версию стрижки каре. Как мы уже писали, был похож на поэта-лирика, мушкетера или сотрудника научно-исследовательского института времен Советского Союза.

Алексей Гончарук позирует на фоне острова, фото: facebook.com

Интересно, что на большинстве фотографий нынешний премьер обнимается с девушками. Но он до сих пор не женат и без детей, а в прессе нет ни одного упоминая о том, что Гончарук состоит в отношениях.

"Если вы спросите о его первой любви, то сказать ничего. Я Лешу с девушкой никогда не видела", – рассказала УП его классная руководительница. Она вспомнила, что на встрече одноклассников, многие из которых уже обзавелись детьми, она сказала Гончаруку, что и ему пора тоже жениться. По словам учителя, Алексей только отшутился: "Все будет. Другим я пока занят".

Гончарук и дама в блузе со звериным принтом, фото: facebook.com

Судя по фото не отказывался Алексей и от участия в конкурсах, которые является неотъемлемой частью народных гуляний.

Скорее всего, этот средневековый парик он примерял специально для какой-то сценки.

Гончарук в парике, фото: facebook.com

Напомним, что 35-летний Алексей Гончарук – самый молодой премьер-министр за всю историю Украины. "Страна" уже писала, что в свои годы он далеко не бедный человек. В финансовой отчетности за 2018 год отображено, что он владеет квартирой в Чернигове (71 кв.м.), а в столице арендует апартаменты, метражом 78 квадратных метров.

За прошлый год Гончарук задекларировал 1 млн 850 тысяч гривен дохода. Большую часть денег (почти 1,789 млн) чиновник указал в графе "доход от предпринимательской деятельности".