Архивные фото и видео уже не раз стали поводом для обсуждения высоких чинов. Так, недавно всплыла информация о том, что Александр Бондаренко, губернатор Днепропетровской области, в 2012 году принимал участие в шоу "Давай поженимся" на российском Первом канале, где молодые люди ищут свою вторую половинку.

Видео с танцующим до президентства Владимиром Зеленским взорвало китайскую соцсеть TikTok, а митингующий премьер-министр Алексей Гончарук стал героем фотожаб и уже второй день у всех на устах.

Как оказалось, 5 июня 2012 года господин Гончарук (ему на тот момент было 27 лет) принимал участие в собрании инвесторов у здания Администрации президента на улице Банковой.

Алексей Гончарук митингует, фото: 5.ua

Сюжет с этого мероприятия, который пришелся на момент правления страной Виктора Януковича, разместил "5 канал", что принадлежит народному депутату Петру Порошенко, на своем Youtube-канале.

Гончарук кричал в мегафон "Верните наше жилье!", а другие участники создавали шумовые эффекты пластиковыми бутылками, в которые насыпали монеты.

Митинг под АП в 2012 году, видео: 5.ua

Также Алексей, которого протитровали участником акции, дал комментарий журналисту, заявив о масштабной проблеме с жильем инвесторов. Скорее всего речь идет о частных инвесторах, которые вложились в новострои.

"Проблема на сегодняшний день есть одной из масштабных в Украине. 120-300 тысяч семей, триста тысяч семей - вдумайтесь в эту цифру. Это большой электорат. Это большое количество людей. Это большой город областного значения почти. Поэтому игнорировать проблему такого масштаба президент не может, как орган государственной власти", - сказал он.

Митингующего Гончарука, конечно же обсуждают в социальных сетях.

"А наш премьер-министр был еще тот гончарук, в смысле - "активист". Ничем не брезговал", - пишет Сергей Соловей, бывший замглавы Полтавской облгосадминистрации.

Но и это еще не все. Алексей Гончарук в юношестве не только ходил под стены АП, но и сидел в студии телеканала "Интер" среди массовки, которую набирают за символическую оплату.

20 июня 2012 года на канал телеведущего Андрея Пальчевского в Youtube залили 18 выпуск программы "Пр життя" под названием "Прыжок Спайдермена".

"Про життя", 2012 год, видео: youtube.com

В студии, где среди зрителей сидел будущий премьер-министр обсуждали юношу, который в костюме Человека-паука прыгнул в Днепр с крыши вагона метро.

Алексей Гончарук и Андрей Польчевский, фото: youtube.com

Алексей Гончарук в яркой полосатой рубашке сидел в первом ряду и реагировал на происходящее в студии, однако, ничего не комментировал.

Сегодня журналист "Страны" попыталась выяснить, что он делал Гончарук среди массовки ток-шоу на телеканале. "До побачення!" - ответил премьер и быстро ушел с пресс-конференции.

Как писала уже "Страна", в юные годы Гончарук любил делать фотографии в странных одеяниях. К примеру, в шубе, берете и с оружием. За его спиной – икона, а на лице легкая улыбка.

Алексей Гончарук в шубе, фото: twitter.com

Комментарии к этому снимку не заставили себя ждать. Многие сравнивали Гончарука на этом фото с известным российским юмористом Максимом Галкиным: "муж Пугачевой на гастролях", "Максик, это ты?", "у Аллы Борисовны мантию взял?"

Много смешного писали касательно шубы на Гончаруке: "Это же мексиканский тушкан!", "Все шубы у мамки перетягал", "Селедка под шубой", " В этом прикиде он больше похож на свихнувшегося львовского трудовика".