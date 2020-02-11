Сегодня произошла рокировка в Офисе президента: вместо 43-летнего Андрея Богдана главой ОП был назначен 48-летний Андрей Ермак. Обоих Андреев объединяла не только юриспруденция: Богдан был адвокатом Коломойского, а Ермак - руководителем юрфирмы, которая обслуживала "Квартал", но и заведомая непубличность в социальных сетях.

То есть страницы в Facebook и Instagram - есть, а наполнение их сугубо официальное.

Но "Страна" все же нашла несколько интересных снимков в фотолентах нового Андрея.

Зе дружба

Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский - знают друг друга достаточно давно. Познакомились они еще в 2000-х годах. В одном из своих интервью Ермак говорил о Зеленском: "Я могу назвать его своим другом". Однако совместных фотографий из частной жизни у них практически нет. Разве что снимок с друзьями, сделанный в мае 2016 года в каком-то ресторане. Все остальные фото - протокольные, с публичных мероприятий.

Тем не менее Андрей Ермак находит способы подчеркнуть свое восхищение и уважение к Зе. В прошлом году он сделал необычный коллаж ко дню рождения Владимира и выложил у себя в "Инстаграме". Кстати, на момент публикации статьи, подписчиков в фотоблоге Ермака насчитывается чуть меньше 4000.

"Сегодня, с разницей в 40 лет, родились два замечательных, ярких и талантливых человека. Владимир Высоцкий и Владимир Зеленский. Один навсегда изменил свое время, второй сегодня меняет историю современной Украины! С днём рождения, мой друг!" - написал Ермак.

Кум Тищенко

Андрей Ермак также связан и с другим политиком - народным депутатом (СН), а ранее ресторатором Николаем Тищенко. Новый глава ОП является крестным папой Даниила, старшего сына нардепа.

"Любимый крестный папа. Ужин. Семья", - уточнил Николай Тищенко под фото с Андреем Ермаком.

Также Ермак может похвастаться дружбой со многими актерами, спортсменами а также со звездами шоу-бизнеса. Ведь помимо политической карьеры Ермак также попробовал себя в кинематографе. В частности, он является основателем Garnet International Media Group и продюсером фильмов "Правило боя" и "Граница" (укр. "Межа"). Ермак - член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии (2017).

Андрей Ермак был приглашен на свадьбу артистки Нади Дорофеевой ("Время и Стекло") и певца Владимира Дантеса.

Дантес, Дорофеева, Ермак, фото: instagram.com

А еще Андрей гулял на вечеринке по случаю бракосочетания футболиста Сергея Реброва. Спортсмен женился второй раз на девушке по имени Анна.

Сергей Ребров с супругой Анной и Андреем Ермаком, фото: instagram.com

Кто красавчик?

Какие же фотоблоги без селфи? Ермак предпочитает чаще черно-белые снимки и собирает под ними лестные комментарии.

Андрей Ермак, фото: facebook.com

"О Боже, какой мужчина!", - пишет ему Людмила Голубицкая, владелица ивент-агентства "GG PROJECT", что устраивало свадьбу Потапу и Насте Каменских.

"Та ты шо!" - сопроводила свой комментарий множеством восклицательных знаков и скобочками-улыбочками первая леди Елена Зеленская.

"Ни че се!", - восторгается Ирина Пикалова, жена юмориста Александра Пикалова (студия "Квартал 95").

"Надо брать", "Смотрю на него и даже не знаю, как жить дальше", - пишут Ермаку под фото.

Андрей Ермак, фото: instagam.com

А еще Ермака в комментариях сравнивают с голливудским актером Джесоном Стэтхэмом по части брутальности.

Еда, путешествия и спорт

Как у любого инстаграмера (тот, кто ведет фотоблог) есть у Ермака снимки разных блюд, пейзажи городов и, естественно, фото себя в спортивном зале.

В Грузии Андрей Ермак ел хинкали и подписал, что фото не требует комментариев.

А каждое воскресенье новый глава ОП старается проводить на тренировке.

Ермак в тренажерке, фото: instagram.com

Семья и личная жизнь

Точные данные о семейном положении Андрея Ермака отсутствуют. Да и декларацию, в которой нужно заполнять супругу и детей, он, как сотрудник ОП - подавать не обязан. Судя по личной страничке в "Фейсбуке", его мать Любовь Ермак проживает в Бельгии.

Также у него есть сестра Анастасия, которая родила ему двоих племянников.

Андрей Ермак с мамой Любовью и сестрой, фото: instagram.com

В социальных сетях высказывали предположения, что это супруга политика, но мы нашли фото, где беременную девушку на снимке он подписал "моя любимая сестренка" и все вопросы отпали.

Анастасия, сестра Андрея Ермака, фото: facebook.com

По данным "Страны" у Андрея Ермака есть сын.

Друзья Ермака дали нам разноречивую информацию о его семейном положении. По одним данным он не имеет сейчас постоянных отношений с женщинами. По другим данным, у него есть девушка, но он ее не светит.

Ну и напоследок фото для тех, кто хотел узнать, как новый глава ОП выглядел в детстве.

Андрей Ермак, фото: instagram.com