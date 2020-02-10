В знаменитом театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США) прошла 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Имена всех победителей уже известны, но обсуждать мероприятие будут еще несколько дней. Конечно же, неотъемлемой частью "Оскара" является внешний вид звездных гостей. "Страна" выбрала самые запоминающиеся наряды голливудских селебрити.

Отметим, что вещи для церемонии шьются в единственном экземпляре и иногда достигают космических цен.

Натали Портман и Жанель Монэ, фото: vogue.ua

Одним из трендов на красной дорожке в Лос-Анджелесе можно назвать кейп (накидка свободного покроя без рукавов). Напомним, что первая леди Елена Зеленская выбрала костюм: платье и жакет с кейпом для церемонии инаугурации президента в мае прошлого года, а на вручении "Оскара" модные эксперты выделили кейп актрисы Натали Портман. Она была в накидке от Dior, на которой мастера вышили имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на получение награды. Кроме накидки, Портман надела платье в пол, украшенное золотыми кружевами.

Певица и актриса Жанель Монэ пришла на вручении в серебристом платье (эффект росы) с капюшоном и красивым вырезом на спине от Ralph Lauren. Наряды этого американского бренда обожает Мелания Трамп, первая леди США. Она была в платье Ralph Lauren на инаугурации, а также на многих публичных мероприятиях. Бренд по каждому случаю создает эксклюзивные наряды для супруги Дональда Трампа.

Рене Зеллвегер, Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон, vogue.ua

Некоторые звезды сделали ставку на светлые тона, минимализм, легкость и открытые плечи.

Актриса Рене Зеллвегер, которая стала "лучшей актрисой" за роль в фильме "Джуди" надела блестящее платье от Armani Prive. К образу Рене подобрала лишь массивный перстень и больше никаких украшений.

Скарлетт Йоханссон на красной дорожке позировала в сексуальном, облегающем платье с открытой спиной. Актриса выбрала наряд от Oscar de la Renta, а волосы собрала в пучок.

Актриса Сальма Хайек пришла в платье Gucci. Стилисты отметили работу парикмахера, потому что волосы актрисы были идеально уложены и закреплены заколкой в виде ветки с ягодами-жемчужинками. Все украшения на Сальме от марки Boucheron. Отметим, что по сравнению с образом 2018 года, Сальма выглядела очень скромно.

Лора Дерн, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, фото: vogue.ua

"Лучшей актрисой второго плана" стала Лора Дерн за работу в фильме "Брачная история". Для награждения звезда пришла в черно-розовом расшитом бисером платье от Armani Prive. Модные критики не в восторге от этого наряда и отмечают, что бахрома слишком вызывающа, а подол платья помялся и выглядел не особо "свежим".

Белый цветок и шлейф - этим хотела удивить актриса Пенелопа Крус, которая пришла в черном платье Chanel. Из украшений - длинные серьги и пояс из белого жемчуга.

Шарлиз Терон появилась в наряде от Dior. Платье Шарлиз было с неглубоким декольте, но зато с высоким разрезом и длинным шлейфом. Ее образ называли одним из лучших на церемонии.

Бри Ларсон, Марго Робби, Сирша Ронан, фото: vogue.ua

Одним из самых лучших нарядов журналисты и зрители назвали образ актрисы Бри Ларсон. Звезда, которая сама получила заветную награду четыре года назад в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Комната" (Room), в этом году в список номинантов не попала. Для торжественной церемонии Бри выбрала длинное нежно-розовое платье с накидкой и разрезом на ноге от Celine.

Не впечатлил публику наряд актрисы Марго Робби, с которой сейчас в украинских кинотеатрах идет лента "Хищные птицы", где она играет Харли Квин. Она выбрала винтажный наряд (фасон платья взят из кутюрной весенне-летней коллекции Chanel 1994 года).

Ну а полностью раскритиковали наряд Сирши Ронан. Это длинное платье от Gucci назвали "уродским цветком". Звезда боролась за статуэтку в номинации "Лучшая женская роль" за роль в фильме "Маленькие женщины".