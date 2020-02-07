Вчера "Страна" опубликовала видео с закрытой вечеринки, на которой 35-летний Максим Нефедов, глава Таможенной службы, капает горячим воском на одну из танцовщиц.

Мероприятие проходило в секретной комнате De Sad на базе элитного столичного ночного клуба Queen (Набережное шоссе, 25).

Сам Нефедов отказался нам комментировать свой досуг.

Однако пранкеру Джокеру, который написал главному таможеннику от лица Евгении Кравчук, заместителя главы фракции "Слуги народа", он ответил, что "ничего ужасного не делал". Мол, это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные и никакого скандала нет.

"Страна" поговорила с завсегдатаями секретной комнаты и узнала, кто там отдыхает и что это за секс-шоу, участником которого стал Максим Нефедов.

Нефедов в тайной комнате De Sad, видео: "Страна"

Сам ресторан и ночной клуб открыли в мае прошлого года. Он известен не только своими космическими ценами, но и строгим дресс-кодом, фейс-контролем и панорамными окнами на Днепр.

Ранее, из украинских политиков здесь был замечен 43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента на концерте Александра Реввы (Артура Пирожкова). Что касается билетов, то на выступление Реввы можно было попасть за 5000 гривен и постоять у бара, столик на четверых стоил 30 000 грн (депозит 10 000 на всех , остальное - цена билетов).

Открытие клуба Queen, видео: youtube

Мы взяли барное меню и посмотрели прайс-лист на напитки. К примеру 750 мл "Моршинской" стоит здесь 135 грн, капучино - 85 грн, самый дешевый алкогольный коктейль - 250 гривен, а бутылка шампанского "Вдова Клико" (Veuve Clicquot) - 5300 гривен. Тут огромная винная карта и около 50 видов виски.

Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец - москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

В одном из ресторанов холдинга, а именно Queen Country Club возле Конча-Заспы была свадьба сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Интересно, что в отзывах к заведению мы увидели Катерину Храмову, гражданскую супругу Зоряна Шкиряка, советника министра внутренних дел.

"Для тех, кто любит пафос и гламур вам сюда. Дорогой стильный интерьер, большая терраса с чудесным видом на Днепр. Цены соответствующие высокие. Еда, напитки и подача отличные. Музыка - попса", - написала жена чиновника.

Зорян Шкиряк и Катерина Храмова, фото: facebook.com

В секретной комнате запрещена фото и видеосъемка

Secret room De Sad - анонсируется как тайная комната, куда ходят попасть все, а удается это сделать только избранным. Названа она, скорее всего, в честь французского аристократа маркиза де Сада. Он был проповедником идеи абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни нравственностью, ни религией, ни правом. По его имени сексуальное удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли или унижений, получило название "садизм".

На страничке комнаты в фотоблоге Instagram были картинки эротического характера, а также текстовки с цитатами того самого маркиза де Сада.

Фотоблог "Инстаграм" секретной комнаты

После нашей публикации видео с Нефедовым, все соцсети заведения с анонсами, фото и комментариями - закрыли, теперь подписаться можно только "по запросу".

Как нам рассказали посетители вечеринок в комнате De Sad, секретное помещение достаточно маленькое, несмотря на то, что площадь всего клуба - более 4200 квадратных метров. Внутри там кожаные диваны, ванна (возле нее как раз танцует глава таможни), а также огромная кровать, где-то 2 на 2 метра. На стенах - картины украинского художника Ильи Чичкана.

Максим Нефедов поливает воском танцовщицу, фото: "Страна"

"На этой кровати и возле ванны частично проходит шоу. Между собой его называют порно-шоу, типа "идем сегодня в сад на порнушку?", но на самом деле это скорее, эротика, но не стриптиз. Танцовщицы в масках, чулках и сексуальном белье. Пока они танцуют, на них можно капать воском, но не лапать. Это похоже на ролевые игры в стиле БДСМ (господство и подчинение). Все в очень легкой форме. Иногда девушек, которые танцуют поливают шампанским. Бывает, что они ходят с плеточками в масках по комнате и обливают гостей, типа заигрывают. Да, кстати, они выходят и топлесс, но с наклейками на сосках, как у легендарной Диты фон Тиз. Эти девушки как украшение, как элемент интерьера", - рассказывает наш собеседник и говорит, что на входе в комнату строгий фейс-контроль.

Никакой платы за вход в De Sad нет, но существует депозит столика. Чисто теоретически все, кто находится в клубе Queen могут туда попасть, но на практике это не так. Охранники и арт-директор заведения выбирают "избранных" - кому вход разрешен, а многим отказывают без объяснения причин.

"Всегда набивается много людей. Танцевать там сложно. Разве что посмотреть шоу и вернуться в большой зал. Программа достаточно однотипная. Туда ходят одни и те же - много узнаваемых персонажей, мажоры, лица кавказской национальности, серьезные дяди и женская тусовка чисто поглазеть. Кстати, съемку там вести запрещено. Не знаю, как вам удалось снять это видео. Для гостей дресс-кода как такового нет, но проводятся тематические вечеринки и обычно в комнате De Sad играют очень классные диджеи", - объясняет наш собеседник.

Судя по реакции людей в соцсетях, видео с Нефедовым вызвало много вопросов к главе таможни. Тем более, что Максим состоит в гражданском браке, и супруга Яна Калмыкова даже указана в его декларации как член семьи.