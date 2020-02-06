Недавно 29-летний Жан Беленюк, депутат от фракции "Слуга народа", а также двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе превратился в блогера. Он пошел в столовую Верховной Рады и снял там короткое видео. Беленюк показал чем кормят депутатов в парламенте и сколько это стоит.

Свой ролик Беленюк запостил на странице в социальной сети Facebook и залил на свой Youtube канал.

Жан Беленюк показывает столовую ВР

В "Фейсбуке" это видео сопровождалось постом: "В перерыве от работы, решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли! Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн. Судите сами".

Комментарии к этой записи начали мгновенно плодиться и большинство из них было о том, что "депутаты зажрались", а цены, как в хорошем кафе, а может, и дешевле. Видимо, из-за негативных отзывов пост был удален.

По наблюдениям "Страны", Жан Беленюк, который жалуется на прайс-лист парламентского ресторана, ходит в парламент с модным аксессуаром известного французского бренда Louis Vuitton.

Жан Беленюк с кошельком Louis Vuitton, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Это бумажник на молнии с фирменной монограммой Луи Виттон. По вместительности он не уступит небольшой сумке. Как указано в описании товара на официальном сайте бренда, в большой кошелек размера XL легко поместятся смартфон (в специальный карман), ключи и паспорт, а также кредитные карты и наличные. Это незаменимый аксессуар для путешественников, которые предпочитают иметь при себе все самое необходимое.

Если у депутата оригинальная вещь, то ее цена $1250 или 31 000 гривен (по курсу НБУ на 06.02.2020 года) или 103 обеда депутата в столовой ВР.

Бумажник ZIPPY XL, фото: louisvuitton.com

Изделие выполнено из мягкой канвы Monogram Eclipse, из которой Louis Vuitton делает большую часть своего багажа, сумок, кошельков и аксессуаров. Материал уникален, и подделать его практически невозможно. Сегодня запатентованные аналоги есть и у других брендов, например, у Burberry, но технология у всех своя, и держат ее в строгом секрете. В изделиях Louis Vuitton с монограммой в основном используется телячья кожа.

Как писала уже "Страна", депутат Леся Забуранная носит Dior, а у Дмитриевой и Пидласой одинаковые аксессуары Dolce & Gabbana.