Украинский художник Сергей Коляда, который известен своими мрачными картинами о неприглядной Украине, нарисовал дочь олигарха Игоря Коломойского.

Фото со своим шедевром Коляда запостил у себя на странице в социальной сети Facebook.

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Сергей Коляда со своей картиной, фото: facebook.com

Размер полотна 68,5 на 51 сантиметр. На фоне остальных работ Коляды шариковой ручкой, новинка "Дом в Швейцарии" ("Анжелика Коломойская"), "Щелкунчик или Счастливого Рождества и Нового года" - не самая устрашающая.

Главная героиня, судя по названию, дочь украинского олигарха. Однако здесь она не совсем, правда, похожа на себя. Или Анжелика, которой 10 марта исполнится 35 лет, изображена в юношестве. Известно, что дочь и зять Коломойского проживают в Женеве (Швейцария). Пара поженилась в 2011 году.

Олег Бокоев и Анжелика Коломойская, фото: facebook.com

Интересно, что на картине вместе с Анжеликой изображен Щелкунчик, орехи, конфеты и колокольня Софийского собора. Символично, что в этом году возле главной елки Киева, которая стояла на Софийской площади, декораторы разместили фигуры сказки "Щелкунчик и мышиный король" в связи с тем, что 2020-й - год Крысы по восточному календарю.

Сам Сергей Коляда сказал "Стране", что по определенным причинам не может назвать имя заказчика этого полотна. Но скорее всего, никто эту картину и не заказывал. Так как она свободно продается на сайте автора, который определяет свой жанр, как "постмодернизм" за $2000.

Также на картинах Коляды есть и сам Коломойский. Полотно под названием "Гоголь. Игроки" продается за $800, на нем Игорь Валерьевич играет в карты вместе с олигархами Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком, а также экс-президентом Петром Порошенко.

"Игороки" Сергея Коляды, фото: kolyada.com

Как писала уже "Страна", в сентябре прошлого года сын олигарха Коломойского переехал в Украину и играет в баскетбол.

Он играл в израильском клубе "Маккаби Ришон ле-Цион". А до этого в Америке он выступал под третьим номером Cleveland State Vikings (баскетбольная команда Университета штата Кливленд, США). Он учился в этом университете на специальности "Спортивный менеджмент".