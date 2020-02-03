43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента приходит в себя, после расставания с любимой девушкой Анастасией Сличной. Пара встречалась около года, они жили вместе в доме чиновника в Конча-Заспе, Андрей познакомил Настю со своими родителями и дело шло к свадьбе.

Но бракосочетание так и не состоялось.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан, фото: facebook.com

Анастасия и Андрей провели зимние каникулы за границей, а как вернулись в Киев в середине января, у Богдана и Сличной начался кризис в отношениях. Они разъехались. Вскоре Настя сама полетела на выходные в Рим (Италия), а Андрей через несколько дней засветился в командировке в Одессе.

По словам знакомых Андрея Богдана, некоторое время он был в подавленном настроении, но уже возвращается к работе и привычному режиму. Более того, сам руководитель президентского офиса написал, что находится в поиске новой любви.

В комментарии под постом на Facebook Варвары Квитки, журналистки "Страны" о том, что Богдан и Сличная больше не пара - Андрей Иосифович написал, что ищет новую любовь.

"Была красивая пара! Но, се ля ви. Меня интересует такой вопросик, а Андрей Богдан сейчас в активном поиске или вообще не хочет любовных страстей? Не для себя, для подруги спрашиваю", - написала блогер Ирина Ханькова, а Андрей Богдан ответил, что в поиске, тем самым подтвердив новость о том, что он вернулся в статус холостяка.

В социальных сетях обсуждают длинные очереди на свидание к Богдану и что публичность убивает отношения.

Фотожаба пользователя FB по имени Sergey Kovtun

Анастасия Сличная от комментариев на тему личной жизни воздерживается, но со своей странички в социальных сетях удалила фотоснимки и посты с бывшим.

В "Фейсбуке" осталось только самое первое совместное фото. Засветился тогда Богдан на фестивале Leopolis Jazz Fest, куда съехалось немало украинского бомонда. Оттуда он сам выложил фотографию с двумя девушками: журналисткой Севгиль Мусаевой и светской львицей Анастасией Сличной. Именно с этой фотографии начался публичный роман пары.

Севгиль, Андрей и Анастасия, фото: facebook.com

Напомним, что спутница Андрея Богдана в прошлом была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном она занималась съемками фильмов). Сейчас Анастасия – сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников La Marе.

Андрей Богдан – отец четверых дочерей. Анастасия Сличная в своих интервью рассказывала, что поддерживает с детьми главы ОП хорошие, теплые отношения.