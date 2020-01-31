Многие люди, которые после нового года общались с Андреем Богданом, главой Офиса президента, отмечали, что он находился в подавленном состоянии.

"Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий", - сказал нам один из его знакомых.

Такое настроение главы ОП многие объясняли политическими проблемами. Мол, не заладились у Андрея отношения с Владимиром Зеленским и его окружением. И даже говорили о скорой отставке Богдана.

В тоже время, у плохого настроения руководителя Офиса президента могло быть и совсем не политическое объяснение. Ведь как раз в это время он расстался со своей девушкой - совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

Источники из близкого окружения главы ОП, говорят, что "Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу".

К слову, 29 декабря Анастасия Сличная отмечала двойной праздник: день рождения и годовщину отношений с Андреем Богданом.

В интервью "Стране" Настя рассказывала, что в 2018 году Богдан пришел ее поздравить и с того момента между ними завязались отношения: "С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце".

Анастасия Сличная и Андрей Богдан, фото: из личного архива

Вместе Анастасия и Андрей провели зимние каникулы за границей.

А вот по возвращению в Киев, в средине января у Богдана и Сличной начался кризис в отношениях. Они разъехались.

Вскоре, Настя сама полетела на выходные в Рим (Италия), а Андрей через несколько дней засветился в командировке в Одессе.

Анастасия Сличная в Риме на прошлой неделе, фото: facebook.com

"Да, все не так гладко. Никто ж никого не скрывал, за год они много где вместе побывали. Праздники, компания, совместные фото. Это в какой-то мере обязывает. Может, конечно, помирятся. Но сейчас живут отдельно", - говорит наш источник и добавляет, что пара планирует "остаться друзьями".

Напомним, что Андрей Богдан - отец четверых дочерей. Анастасия Сличная в своих интервью рассказывала, что поддерживает с детьми главы ОП хорошие, теплые отношения.