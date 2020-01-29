Депутат VIII созыва Михаил Добкин конец января провел на Мальдивских островах. Здесь, на побережье Индийского океана он отметил свое 50-летие вместе с родными и друзьями. На отдых с ним полетела дочка Алла, сын Николай, мама Алла и брат Дмитрий.

Также на дне рождении присутствовал телеведущий Алексей Дивеев-Церковный, крестник Михаила Добкина.

Братья Добкины на Мальдивах, фото: instagram.com

В день рождения бывший депутат похвастался своим подарком. Он выложил в фотоблог Instagram сертификат на мотоцикл Indian Challenger Limited 2020. Отметим, что стоит такой железный конь не менее $28 000.

Сертификат на мотоцикл, фото: instagram.com

Это американский мотоцикл Indian из линейки 2020 года. Indian Challenger оснащен самым мощным двигателем в классе и полным пакетом электроники на базе пятиосевого блока управления.

Добкину подарили вот такой мотоцикл, фото: bikepost.ru

Также именинник показал набор конфет ручной работы со своим портретом, изготовленных в оккупированном Луганске, которые ему тоже презентовали в честь юбилея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Добкин (@dobkinmm) 26 Янв 2020 в 4:52 PST

Отметим, что Михаил Добкин считается одним из самых "просматриваемых" в "Инстаграме" украинских политиков. На момент написания материала, его фотоблог насчитывает 44 300 подписчиков.

Вечеринка у Добкина на Мальдивах, фото: instagram.com

Вместе с дедом на Мальдивы полетел и Марк, внук Добкина, который родился 22 октября 2018 года. Напомним, что избранником Аллы Добкиной стал Олег Гуревич, сын бывшего советника ее папы по вопросам топливно-энергетического комплекса.