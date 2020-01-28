Компания SCM Holdings Limited, которая принадлежит 53-летнему украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, в августе прошлого года купила французский исторический особняк Villa Les Cedres стоимостью €200 000 000.

Именно такую сумму сделки между продавцом Campari group и покупателем SCM называет Financial Times.

Покупка Ахметовым резиденции бельгийского короля Леопольда II стала темой номер один на страницах мировых газет и сайтов, а также в социальных сетях.

Американское финансовое издание Bloomberg никак не могло пропустить эту новость, ведь именно их журналисты два года назад инспектировали эту виллу, откуда у них есть эксклюзивные снимки. Тогда на сайте был опубликован большой материал с заголовком "Загляните в самый дорогой дом на планете Земля".

Находится новая недвижимость господина Ахметова на побережье Сен-Жан-Кап-Ферра. Это курорт на юго-востоке Франции на выступающем в море мысе Лазурного берега (между Ниццей и Княжеством Монако).

Сообщалось, что особняк был выставлен на продажу за €350 000 000, за что в 2017 году и получил звание самого дорогого дома в мире. Уточняется, что продавец сделал покупателю скидку около 43%.

Имение под названием Villa Les Cеdres (Вилла Кедров) с видом на Средиземное море, а окружено оно одним из самых прекрасных исторических ботанических садов в мире.

Villa Les Cеdres, фото: bloomberg.com

С чего все начиналось

Вилла была построена в 1830 году на территории города Вильфранш-Сюр Мер. Ее приобрел через 20 лет после завершения стройки Давид-Дезире Поллоне, который вскоре стал мэром этого города. Поллоне происходил из семьи польских евреев, торговцев тканями, и удачно женился на дочери богатого судовладельца, приумножив свое богатство. Когда он скончался, его наследники продали "Виллу Кедров" в 1904 году бельгийскому королю Леопольду II. Монарх приобрел имение для своей возлюбленной Каролин Делакруа, которую называл "очень красивая". Леопольд и Каролин познакомились в 1899 году в Париже, когда монарху уже было 65 года, а "очень красивой" всего 16 лет.

Видеоэкскурсия по вилле Les Cèdres, которую купил Ринат Ахметов

В 1924 году, через 15 лет после смерти Леопольда, вилла была приобретена Александром Марнье-Лапостоль, семья которого наиболее известна производством ликера Grand Marnier ("Гран Марнье"), который сейчас считается одним из элитных алкогольных напитков.

Именно Александр высадил вокруг дома сад, организовал дендрарий и возвел первые теплицы (сейчас их 25). Здесь выращивали травы и горькие апельсины, используемые в производстве ликера. Кроме грядок с пряностями тут имеются коллекция кактусов, пальмовая роща и бамбуковый лес.

Уже в 2016 году поместье отошло итальянскому гиганту напитков Campari, когда он купил своего алкогольного конкурента Grand Marnier. Компания Campari практически сразу выпустила особняк на рынок.

Французская вилла Ахметова

Площадь особняка 1672 квадратных метра, в нем 14 спален, а в гостиных, обставленных антикварной мебелью, имеются артефакты от прошлых владельцев: стены одной из комнат обтянуты шелком с вензелем короля Леопольда II, на стенах висят портреты Каролин Делакруа, на камине выведены инициалы семьи Марнье-Лапостоль.

Одна из спален Villa Les Cеdres, фото: bloomberg.com

В отделанной деревом библиотеке хранятся 3000 книг по ботанике и естествознанию, в том числе манускрипт 1640 года, который оценен в несколько тысяч евро.

Площадь участка - 14 га. На нем расположились сады, рощи и бассейн. В саду 16 000 видов растений, среди которых много экзотических и редких.

Что пишут в соцсетях

Пользователи социальных сетей, конечно же, обсудили покупку Ахметова.

"Прочитав, что Ринат Леонидович приобрёл на Лазурном берегу особняк за 200 млн. евро, где-то в тёмном углу на Грушевского 12/2, горько заплакали две инвестиционных няни премьер-министра Алексея Гончарука. Теребя в тонких пальцах по пять иностранных словарей каждая", - написал бизнесмен Александр Деркач.

"А вообще, Ахметов просто рекламирует инвестиции в Украину.

Хочешь дом за 200 млн баксов? Надо:

1. Вложить в Украину.

2. Быть Ахметовым.

Или наоборот. Или хотя бы второе.", - рассуждает журналист Денис Бигус.

Также дом Рината Ахметова послужил поводом для смешных фотоколлажей.

"Джуд Лоу и Джон Малович на новоселье у Рината Ахметова", - написал пользователь Роман Кравец, скорее всего с отсылкой на сериал "Новый папа".

"Ринат Ахметов снимает наличку, чтобы внести последний платеж за новую дачу", - пошутил музыкант и блогер Иван Марунич.