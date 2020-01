Вчера, 26 января, погиб в авиакатастрофе 41-летний американский баскетболист Коби Брайант. Крушение случилось в Калабасасе, недалеко от Лос-Анджелеса (Калифорния, США). Спортсмен летел на личном вертолете "Cикорский S-76", который загорелся, перед тем как упасть. Этим транспортом звезда баскетбола пользовался в течение многих лет из-за пробок. На борту находилось 9 человек: Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна Мария-Оноре, ее подруга Пэйтон Честер с мамой Сарой, пилот вертолета Ара Зобаян, тренер Джон Альтобелли с женой Кери и дочкой Алиссой, а также Кристина Мозер - ассистент главного тренера в команде, в которой играли девочки. Все пассажиры летели на стадион на тренировку.

Погибшая Джиджи Брайант (так девочку ласково называли дома) подавала большие надежды в спорте. Ранее Коби был тренером одной из ее команд. Также сам Брайант неоднократно говорил, что его дочь Джанна хочет попасть в WNBA. У нее был талант к баскетболу.

Сам Брайант по прозвищу "черная Мамба" считается одним из самых лучших баскетболистов всех времен. Коби в течение двух десятилетий играл в Национальной баскетбольной ассоциации за "Лос-Анджелес Лейкерс" (Los Angeles Lakers), выиграл пять чемпионатов и провел 18 "матчей всех звезд", прежде чем уйти по завершении сезона 2016 года.

Погибшие: Коби Брайант и его дочь Джанна, фото: facebook.com

У Брайанта остались 37-летняя жена Ванесса и трое дочерей - 17-летняя Наталья Диаманте, 3-летняя Бьянка и Капри, которой в июне исполнится годик.

Коби и Ванесса с дочерьми Натальей (слева), Джанной (справа) и маленькой Бьянкой. На момент фото Ванесса беременна четвертой дочкой Капри, фото: instagram.com

Пока ведется расследования и уточняются детали авиакатастрофы, мир шоу-бизнеса и спорта скорбит. Знаменитые люди грустят, молятся, цитируют Коби и выкладывают совместные снимки.

Дональд Трамп, президент США на своей странице выразил официальные соболезнования по поводу этой трагедии в своем микроблоге Twitter: "Великий баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал в жизни. Он очень любил свою семью и имел такую сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более разрушительным... Мелания и я посылаем наши самые теплые соболезнования жене Ванессе и замечательной семье Брайанта. Да пребудет с вами Бог!"

Барак Обама, экс-президент Соединенных штатов тоже написал у себя в "Твиттере": "Коби был легендой на поле и только начинал в том, что могло стать таким же значимым вторым актом. Гибель Джанны является еще более душераздирающей трагедией для нас. Мишель и я посылаем любовь и молитвы Ванессе и всей семье Брайанта в немыслимый день".

Шакил О'Нил, американский профессиональных баскетболист, хороший друг и коллега Брайанта выложил в фотоблоге Instagram свои снимки с погибшим Коби.

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в связи с этой трагической потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю тебя, и мне тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров, которые находились на борту. Мне сейчас очень больно", – написал под фото Шак.

Дженнифер Лопес, американская певица и актриса, которая была дружна с семьей Брайанта написала, что очень сочувствует супруге погибшего.

"Мы все чувствуем грусть из-за этой потери, но все, о чем я могу думать, это то, что это песчинка по сравнению с тем, что должна пережить Ванесса прямо сейчас. Я посылаю всю свою любовь и молюсь за вас, ваших детей и другие семьи, вовлеченные в трагический поворот сегодняшнего дня. Самое несправедливое в жизни - потерять ребенка и мужа в один день. Ванесса, я молюсь о твоей силе и о том, чтобы Бог направлял тебя на каждом шагу этого невероятного горя. Другим семьям, которые страдают от этой немыслимой трагедии, пусть Бог будет со всеми вами", - поделилась Джей Ло.

Джастин Бибер, канадский поп-певец выложил архивный снимок с Коби.

"Этого не может быть. Ты всегда подбадривал меня, Мамба. Дайте мне какие-нибудь хорошие цитаты, которые заставят улыбаться в этот день! Люблю тебя, парень!", - пишет Бибер.

Ким Кардашьян, американская светская львица и телезвезда в своем "Инстаграме" поделилась фотографией погибших.

"Мне так тяжело на сердце. Никто никогда не должен чувствовать то, через что сейчас проходят вовлеченные семьи. Это так сильно повлияло на нас всех, но я не могу представить, что Ванесса чувствует, потеряв мужа и девочку. Я плачу, просто думая об этом. Я молюсь за семью Брайанта, семью Альтобелли и семьи всех, кто погиб в этой немыслимой трагедии. Покойся с миром Легенда", - так подписала черно-белый снимок Кардашьян.

Станислав Медведенко, украинский баскетболист, который играл вместе с Брайаном в одной команде до сих пор в шоке от трагедии.

"Новости, которые я не могу принять. Мой друг и товарищ по команде "Лейкерс"... Покойся с миром, Мамба", - написал он у себя на странице в социальной сети Facebook.

Жан Беленюк, борец греко-римского стиля и народный депутат от "Слуги народа" признался, что Коби был его любимым игроком.

"Нет слов. Легенда. Один из величайших баскетболистов современности и моих любимых игроков НБА", - отметил нардеп.

Кстати, в вечер гибели Коби Брайанта в Лос-Анджелесе проходила 62-я церемонию вручения награды академии звукозаписи США "Грэмми" (Grammy). Многие болельщики, а также артисты, которые были лично знакомы с Брайантом, узнали о его смерти по пути на мероприятие.

Алиша Киз, певица и ведущая "Грэмми" начала со слов о баскетболисте, а также исполнила в его честь композицию It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday:" Он здесь, он в наших сердцах, он с нами".

Алиша Киз на "Грэмми", видео: youtube.com

"Мы собрались здесь, чтобы провести главную музыкальную ночь года, отмечая достижения творцов, которые добились лучшего и, скажу честно, сейчас безумно грустно. Лос-Анджелес, Америка и весь мир потеряли героя", - добавила певица.